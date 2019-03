El bailarín explicó por qué no formará parte del certamen de baile y "aclaró" que es lo único que su famosa pareja no le deja hacer...

El paso de Jimena Barón por el Bailando 2018 no sucedió para nada desapercibido. Es que la cantante y actriz se enamoró de su compañero de baile, Mauro Caiazza, y la pareja se volvió una de las preferidas del público. Si bien no resultaron ganadores, se llevaron el cariño de los televidentes y se coronaron subcampeones. Muchos creyeron que este año también formarían parte del show, ¡pero no! De hecho, Ángel de Brito lanzó uno fuertes versión: ¿Jimena le prohibió a Mauro formar parte del Bailando 2019?

Para ponerle un punto final a las especulaciones, el bailarín aclaró la situación a través de Twitter. “Decidí no hacerlo porque tengo otras prioridades en este momento. Lo único que mi novia ‘no me deja’ hacer es agarrar comida de su plato cuando salimos a cenar”, escribió Mauro sin perder su sentido del humor.

Decidí no hacerlo porq tengo otras prioridades en este momento. 🤷‍♂️

Lo único q mi novia “no me deja” hacer es agarrar comida de su plato cuando salimos a cenar https://t.co/T00BwLkeqf — Mauro Caiazza (@caiazza_mauro) 25 de marzo de 2019

Jimena retwitteó el mensaje de su novio y aprovechó la oportunidad para hacerle un reclamo que divirtió a sus seguidores: “De todos modos podríamos aprovechar esta situación para regularizar tus salidas a la milonga. Que yo te de libertad y me quede babeando la almohada no te da derecho a ir a lustrar el ganso hasta cualquier hora, ¿no te parece? Te vas al joraca. La comida no se negocia jamás”.

Clarito, clarito...