Martita Fort no se calla nada y, haciéndole honor a su sangre, poco le importa el qué dirán. Y mucho menos, si se trata de opiniones que giran alrededor de su vida íntima. La joven, que acaba de celebrar sus 15 con toda la pompa en un megafestejo, recientemente se puso en el centro de la escena al contar que es bisexual.

"No entiendo por qué tuvo repercusión", le dijo a la revista Gente. "Para mí, ser bisexual no es algo importante, ni que tenga que importarles a otras personas", aclaró, contundente. Y continuó: "Es como que me gusten las manzanas; no es relevante".

Cabe recordar que la noticia se hizo pública en la noche previa al festejo de su cumpleaños, vía Instagram Stories, cuando un seguidor le preguntó directamente si era bisexual y, de ser así, si alguien lo sabía. A lo que Martita respondió que sí, con naturalidad: “Lo sabe todo el mundo en mi casa y no tengo problema en decirle al resto de las personas, porque es algo normal”.