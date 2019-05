Quizás porque siempre tuvo lo que quiso, al igual que su hermano mellizo, Felipe, Martita Fort le escapa al materialismo más concreto y asegura que no le gusta que le regalen dinero.

"No me gusta que me regalen plata, porque a la plata no le doy ningún valor", le explicó a la revista Gente la joven, que recientemente celebró su cumpleaños de 15 con una mega fiesta en un exclusivo salón en Puerto Madero.

Rodeada de amigos y celebridades, la joven heredera de Ricardo Fort recibió muchísimos obsequios. Pero, si le preguntan cuál fue el regalo más lindo que recibió en su vida, hay uno que le quedó grabado. "Fue la fiesta sorpresa que me organizó mi papá cuando cumplí 7 años, en Mar del Plata", aseguró. Y Felipe, ¿qué le obsequió por sus 15? ¡Nada! "De mi hermano no recibí ninguna felicitación, ni me hizo ningún regalo", contó.

A seis años de muerte del carismático empresario, su recuerdo estuvo presente en el cumpleaños de su hija, quien lo quiso homenajear de diversas formas. ¿Una de ellas? Martita pidió sentarse en un sillón plateado, igual al que utilizaba Fort en su ciclo de América.