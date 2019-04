El mundo del espectáculo los unió, por más de veinte años disfrutaron de una intensa amistad. Sin embargo, hoy se encuentran distanciados y sin ánimos de reconciliarse. Luego de que Luis Ventura revelara que charló con Romina Pereiro antes de casarse con Jorge Rial, volvió a referirse a la pelea que lo distanció ¿para siempre? del conductor de Intrusos.

El periodista se refirió a su abrupta desvinculación del programa y reveló cómo se sintió tras su partida. "Intrusos no se murió, lo mataron adentro mío. Se hubiera muerto si yo hubiese decidido irme, pero a mí me boletearon”, afirmó en diálogo con La Once Diez/Radio de la Ciudad. Sincero, explicó que nunca supo con certeza el porqué de la desvinculación y aclaró que se imagina cuál fue la intención de mantenerlo alejado del programa. "Nunca hubo un mensaje claro, nunca supe bien por qué me fui. Fue un estallido, un vuelto que me cobraron, algún que otro pone-fichas que se quería apoderar del poder que manejaba (Jorge) Rial en Intrusos”, añadió.

Algo nostálgico, Luis se lamentó ante el supuesto cambio de actitud de Jorge hacia él y contó cómo era la relación de amistad que ambos mantuvieron por más de viente años. “A mí Jorge me escuchaba mucho, él sabe que no le jugué ninguna amarga nunca. Nunca estuvo en tela de juicio la lealtad, yo no cambié no sé qué pasó”, se sinceró.

El periodista reconoció además que habló con Romina antes de caminar hacia al altar con Jorge, pero la charla no lo acercó más a su examigo. Lejos de querer evitar hablar del tema, Luis detalló cómo se sintió tras enterarse de que no estaba invitado a su casamiento. "Fue a un programa de televisión y le preguntaron si yo estaba en la lista de invitados, él dijo que no se dio cuenta y que le hubiese gustado como invitado. Me está haciendo jugar un juego que yo no quiero jugar más. Tendría que haber dicho 'no viene' y punto, al contestar otra cosa me está mojando la oreja con eso”, cerró.

