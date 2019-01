Laurita Fernández reveló qué fue lo que la enamoró de Nicolás Cabré

Se conocieron trabajando en Sugar. Cuando a Laurita Fernández le propusieron reemplazar a Griselda Siciliani, ni lo dudó. Gracias a la obra, conoció a Nicolás Cabré. Pegaron onda desde el primer momento, pero ambos estaban en otras historias amorosas.

Tras muchas idas y vueltas, finalmente, la amistad se convirtió en un intenso romance. Hoy, están en pareja. De hecho, "juegan" a la convivencia en Mar del Plata. La relación avanza a paso firme, ¡hasta tienen ganas de formar una familia juntos!

¿Qué fue lo que más la enamoró de él? "Conectamos muy bien. Me hace acordar a mi casa, mi barrio, mi lugar donde me siento cómoda. Tiene esa simpleza y es alguien auténtico, no está contaminado por divismos ni nada. Y me conecta mucho con algo muy lindo mío, donde me siento cómoda y bien. Es ahí donde, charlando, conectamos por ese lugar", expresó en diálogo con Agarrate Catalina por La Once Diez/Radio de la Ciudad.

