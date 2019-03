Las tiernas vacaciones familiares de Ailén Bechara: colecho ¡y baño! pegadita a su bebé, Francisco

Está viviendo una maravillosa etapa en familia: su vida dio un giro de 180 grados con la llegada de su primogénito, Francisco. Por estos días, Ailén Bechara (28) disfruta de la feliz familia que formó con su pareja, Agustín Jiménez (31), representante de futbolistas. Para celebrar este feliz presente, armaron las valijas y aterrizaron en Playa del Carmen, México.

Desde el país norteamericano, la modelo demostró que no se despega ni un segundo de su hijo. Compartió una foto recién salida de la ducha y le hizo a sus seguidoras una confesión: "Mamitas... Levante la mano quién se baña con su hijo al lado, ¡nuestros abrojitos!". En la imagen se puede ver al niño en el cochecito, mirando con una sonrisa de oreja a oreja hacia la cámara de su mamá.

El momento del baño no es el único que la modelo disfruta junto a su bebé: ella también apuesta al colecho. Mientras dormían abrazados, madre e hijo fueron fotografiados por Agustín. La joven compartió la tierna foto a través dey expresó: "Dulces sueños, colecho".

El día a día de Ailén tomó otro color gracias a la llegada de Francisco . Y la diosa asegura que vive la vida con la que siempre soñó. "No me imagino mi vida sin él. Me cambió la vida para bien, obviamente. Soy más feliz, él lo representa todo. Hasta que uno no es padre no lo siente. Estoy enamorada de mi hijito. Siento cómo me mira. A veces me estoy cambiando y veo que me mira de reojo, me espía, ¡es amor genuino total!", le contó tiempo atrás la modelo aen

¡Mamá orgullosa!