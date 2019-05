Jimena Barón compartió su look como La Cobra, su nueva canción: ¡de negro y amazónica!

Jimena Barón (31) no da más de ansiedad y emoción: mañana presentará el video de La Cobra, el nuevo single con el que empezará su próxima aventura musical. Para calmar los ánimos, la cantante compartió con sus seguidores de Instagram detalles de cómo se lookeó para interpretar esta canción, por ahora en exclusiva y para un selecto puñado de fans que ganaron un concurso.

Pelo suelto con ondas, body negro, falda con transparencias, cintura marcada, cadenas estilo árabe en las manos y un nail-art muy colorido fue el outfit que Barón eligió para ponerse por primera vez en la piel de La Cobra, un misterio del que, por lo que estuvo adelantando la artista, se presume que va a expresar una actitud empoderada.

Un nuevo camino para Jimena, que esta semana se despidió de su hit La Tonta con un posteo en su cuenta. "Adiós, Tonta. Fuiste necesaria. No te digo que te voy a extrañar porque te cantaré en cada show, pero cambié la piel y me convertí en cobra. No existiría La Cobra de no haber existido vos, gracias por el aprendizaje", expresó, emocionada.

¡Se viene La Cobra!