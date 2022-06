Ha revelado su enorme colección de zapatillas deportivas que está valorada en 7.000 libras

Yemi Fajembola, de 24 años, comenzó a coleccionar zapatillas en abril de 2020. Una colección que ahora ha crecido hasta incluir 55 pares. Yemi, que trabaja como ejecutiva de cuentas en Londres, reunía todo tipo de marcas desde Nike y Adidas hasta Balenciaga.

La británica normalmente intenta deshacerse de los pares que no ha usado antes de comprar otros nuevos. Yemi dijo: "Siempre me ha gustado la moda, sobre todo la moda de calle, y me encantan las zapatillas deportivas"

La joven asegura que se ha comprado todas las zapatillas con su propio dinero y que es una inversión a largo plazo. "A la gente puede parecerle una locura que gaste tanto dinero en moda, pero es mi pasión y las cuido como si fueran unas reliquias".

Fuente: EP.