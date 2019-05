"Muchos no esperaban que pasara la primera ronda", dijo Araceli González sobre su hija, Florencia Torrente, en la revista Gente.

Es que la joven, que debutó la semana pasada en la pista del Súper Bailando, recibió elogios tras su impecable performance en el ritmo disco con un tema de Bruno Mars. Después de dejar al jurado boquiabierto con su talento, todos coincidieron en que había sido una grata sorpresa descubrir esta faceta de la joven, hasta ahora desconocida.

"Siempre me hablan muy bien de mis hijos cuando los conocen y me encanta", comentó Ara. Y agregó: "Después vuelan y hacen su vida y sus elecciones, pero esa es la esencia. Me pareció hermoso lo que hizo (Flor): bailó muy bien".

"Que esté vestida tan elegante, todo me encantó. Creo que subió la vara e hizo un baile súper elegante y glamoroso", dijo Araceli, feliz por la repercusión que tuvo el desempeño de su hija. "A mí no me sorprendió, pero entiendo que sí a todo el resto. Muchos no esperaban que pasara la primera ronda y yo, chapeau", aclaró.

Con respecto a la posibilidad de probarse ella en la pista del Bailando, la actriz y modelo fue clara: "Ya me han llamado muchísimas veces y no es por pudor ni prejuicio, pero cada vez que hablamos sentí que no era para mí y se los agradecí. No siento que pueda rendir bailando y mucho menos estando en otros proyectos".