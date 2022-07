Este saltador base se lleva un buen susto

Este saltador de base se vio obligado a utilizar su paracaídas de reserva después de perder su paracaídas principal durante un truco que salió terriblemente mal. Mikel Khalil, de 30 años, intentaba hacer una peligrosa acrobacia en paracaídas con su compañero de aventuras, José Kosseifi.

El 18 de junio de 2022, el dúo intentó saltar desde unos 400 metros de altura en el Líbano. El truco consistía en que Mikel se colgara por debajo del parapente, pero no pudo conseguir un agarre limpio y acabó saliéndose de su pestillo con José. Tras perder su paracaídas principal, Mikel se vio obligado a utilizar su paracaídas de reserva, que le salvó de un desagradable aterrizaje forzoso y le mantuvo en el aire sano y salvo.

Mikel dijo: "Estábamos intentando hacer una acrobacia en la que me colgaba debajo del parapente y volaba alrededor de la bahía. No pude conseguir un agarre limpio cuando me desmonté, y me caí directamente. Esto se hizo en un entorno seguro porque las condiciones estaban a nuestro favor y se hizo desde un parapente, así que no había obstáculos con los que chocar. La gente se sorprendió y pensó que había caído al vacío, pero no se dieron cuenta de que llevaba un paracaídas de reserva".

Fuente EP.