La esperanzadora anécdota del abogado de Sergio Denis cuando lo visitó en la clínica

Pronto se van a cumplir dos meses de la tremenda caída de Sergio Denis en una fosa de tres metros de profundidad, que lo dejó con severos daños neurológicos y con pronóstico reservado, internado en el Sanatorio de los Arcos. Pero una luz de esperanza se encendió a partir del relato que hizo Diego Colombo, su abogado y amigo desde hace 25 años, en su paso por el estudio de Implacables, donde contó un episodio que vivió en una de sus últimas visitas al cantante.

"Está progresivamente mejorando", dijo, al comentar cómo lo ve. Si bien aseguró que el músico continúa sedado, con los ojos abiertos como acto reflejo y sin reconocer a la gente, ya que sigue "en estado medio comatoso", reveló que al querido vocalista estarían por trasladarlo a "un lugar de recuperaciones". Sin embargo, no dio mayores precisiones y agregó que "a veces tiene y a veces no asistencia respiratoria".

"Su hermano Carlos me dice 'Diego, cuando lo veas hablale, porque Cacho Castaña nos dijo que cuando tuvo una situación así, él recordaba (cuando lo visitaban y le hablaban)'", contó el abogado.

"Entonces yo lo hice allá (en Tucumán) y aquí, cuando estuve en la clínica. Él miraba perdidamente para adelante y me puse hablarle de las cosas que hemos vivido", expresó, emocionado. Y continuó: "Le dije 'Negro', porque para mí es el Negro Hoffman, y en el medio de esas palabras él giró y me miró; no con su mirada, pero me miró y hubo una reacción. Ahí le puse una mano en la frente y se durmió".

"Le dije 'Negro', porque para mí es el Negro Hoffman, y en el medio de esas palabras él giró y me miró; no con su mirada, pero me miró y hubo una reacción. Ahí le puse una mano en la frente y se durmió". G-plus

Emocionante.