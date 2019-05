Escandalosa denuncia de Edenor a Ricky Sarkany por "colgarse de la luz": la respuesta del diseñador

Ricky Sarkany recibió una denuncia pública de parte de Edenor por "robo de energía" y no tardó en responder con los botines de punta.

"Este es el texto de la carta documento que recibirá Edenor como respuesta al mensaje difamatorio", compartió vía Twitter el diseñador de calzados, dando a entender que este escrache, una denuncia falsa, resulta un gran perjuicio para su imagen.

"Detectamos un depósito de textil y calzado con una conexión clandestina en la calle Deheza 4752, CABA. Al cliente se le retiró el medidor. El robo de energía es equivalente a 123.000 kWh ó $1.200.000", dice el texto del posteo que la compañía energética publicó en su cuenta oficial que, si bien no hacía mención a ningún nombre en particular, no tardó en desatar el escándalo mediático y en provocar la reacción de Sarkany.

Decidido a llevar esta grave acusación a la Justicia, el diseñador intimó a Edenor a través del documento redactado por su apoderado a "cesar con la publicación de toda información engañosa, falsa y maliciosa, relacionada con el retiro de un medidor de energía eléctrica perteneciente a un inmueble ubicado en la calle Deheza 4752".

"A su vez, se niega terminantemente cualquier tipo de irregularidad que sea pasible de la sanción allí mencionada, como así también el referido 'robo' de energía eléctrica denunciado arteramente en la cuenta relacionada", continúa el comunicado.

Y concluye, contundente: "El accionar llevado adelante por vuestra compañía, no solo en lo relativo a la irregular inspección, sino en torno a la difamación del nombre de esta empresa y su marca, ya ha causado un gravísimo perjuicio que será reclamado ante la Justicia".