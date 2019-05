El emotivo posteo de Paula Chaves por el éxito de su hermana Delfina en ATAV: "Ella fue mi primera bebita"

Es una de las revelaciones de Argentina, tierra de amor y venganza, la novela éxito de eltrece que se estrenó hace dos meses. La pareja de ficción que conformaron Delfina Chaves y el actor español de la serie Merlí, Albert Baró, se convirtió en una de las preferidas del público.

La destacada actuación de Delfina la puso en el centro de la escena, cosecha críticas positivas cada vez que aparece. Orgullosa del talento y el trabajo de su hermana, Paula Chaves le dedicó un tierno mensaje en Instagram.

"Ella fue mi primera bebita... Nos conocimos cuando apenas tenia 11 años, todavía me acuerdo. Camino a la clínica para conocerla, no quise ni comer de la ansiedad y los nervios que sentía... Tan chiquita, con ese porotito de nariz que al día de hoy tenés y me desespera de amor...", comenzó escribiendo Paula, junto a una foto retro de Delfi y una actual.

Emocionada, la modelo siguió: "Horas intentando dormirte acostada en la almohada y moviéndote con fuerza de un lado al otro... Mimándote y cuidándote para que nada te pasara. Hasta que te pasó y te reventaste el labio. Salí corriendo a llevarte a una clinica, te apretaba la manito y te prometía que no te iba a doler".

Antes de cerrar, Paula hizo referencia al esfuerzo de Delfi y a su talento como actriz. "Mi amor, te amo y me explota el corazón de felicidad de verte así de grande, siendo lo que sos y disfrutando de lo que te ganaste con tanto estudio y sacrificio...", escribió.

Además, la modelo le prometió a su hermana que continuará haciéndole el aguante y apoyándola. "Acá voy a estar siempre para guiarte, aconsejarte (aunque a veces no sirva lo que digo) y disfrutar más que vos de todas las cosas buenas que te pasan. Re cursi, pero exploto de emoción al verte así, grande y segura de vos misma. Te amo pepenita", finalizó.