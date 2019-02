El emotivo posteo que Alejandro Fantino le dedicó a su papá: "Qué orgullo verte así, papi"

Cuando se enteró de que su papá no estaba bien de salud, Alejandro Fantino viajó a San Vicente para estar junto a Jorge. Ahora se encuentra mucho mejor, acompañado por su familia y los médicos que lo asisten permanentemente.

Luego de haber pasado varios días con su padre, el conductor viajó a Punta del Este. Sin embargo, siguió muy de cerca cómo evolución del señor. Muy orgulloso de la garra que le está poniendo, compartió varias fotos y videos de Jorge, haciendo ejercicios de kinesiología, y le dedicó palabras de aliento.

"Qué orgullo verte así, papi. No te tumba nada, campeón. Ver a mi papá recuperarse día a día con la fuerza de un toro me enorgullece. Nunca se da por vencido. Los ejemplos se dan con actos, no con frases. Vamos, papi querido. Siempre metiéndole onda, con alegria y esfuerzo", escribió Alejandro.

¡El aguante!