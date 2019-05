La divertida parodia de Florencia Peña al look de Lali en los Premios Gardel, tras su cruce con Moria Casán

Ni bien se hizo presente en la alfombra roja de los Premios Gardel 2019, Lali Espósito llamó la atención de todos gracias a su osado look. La cantante se animó a lucir una extravagante peluca hecha de cadenas de metal.

Primero, Laura Ubfal dejó entrever que Lali se había "inspirado" en Jennifer López, quien en la última Met Gala lució un accesorio similar. Después, Moria Casán salió al cruce de la diosa pop ¿y la acusó de plagio? "Ese casco lo usé en BRIGADA, que fue en los '80", expresó, picante.

Me impresiona mi vanguardia!!! ese casco lo usé en BRIGADA que fué en los 80's pero era de una revista de los 70 #TodoBienConLasStars ? new generation pero eso viene de ERTE, del GRAN GATSBY, etc Dejen de plagiar temas y outfits... (Cont) pic.twitter.com/rFl2hctgge