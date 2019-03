El conmovedor agradecimiento de Manu Ginóbili a su esposa, en el retiro de su camiseta: "Sé que te robé un montón de tiempo"

Anoche, un deportista argentino admirado dentro y fuera de la cancha se convirtió en leyenda. El máximo exponente de la "Generación Dorada" de básquet, Emanuel Ginóbili (41), más conocido como "Manu", fue despedido por el equipo que lo consagró, San Antonio Spurs.

En la ceremonia, se retiró la camiseta número 20 del exbasquetbolista y se la inmortalizó en el techo del AT&T Center para homenajearlo. Todos los que forman parte de la NBA se mostraron conmovidos ante las palabras del deportista, especialmente cuando le dedicó parte de su discurso a su esposa, Marianela Oroño.

