No le gusta la exposición. Si bien es una de las actrices más reconocidas de la Argentina, la China Suárez (27) siempre intenta mantener un bajo perfil, más allá de lo que deje espiar de su intimidad en las redes.

En nota radial con Metro y Medio le hicieron a Eugenia una picante pregunta y le dieron tres opciones de posibles respuestas. La idea era que ella eligiera una y explicara el porqué de su elección: "Si en un programa de chimentos te preguntan por un ex, con el que no terminaron bien las cosas y le tenés bronca: A) se niega todo y hablás bien de tu ex. B) lo negás, pero con los gestos das a entender que está todo mal. C) se responde con todo y decís la verdad".

"Ahora está de moda que uno tiene que explicar todo públicamente y para mí hay cosas que se resuelven en la intimidad" G-plus

Sin dudarlo, la actriz de Argentina, tierra de amor y venganza eligió la "A" y explicó: "Hay cosas que se hablan en privado. Sigo siendo de otra generación, de otro momento. Ahora está de moda que uno tiene que explicar todo públicamente y para mí hay cosas que se resuelven en la intimidad".

La actriz está felzmente en pareja con Benjamín Vicuña (40). ¿Quiénes son sus ex famosos de los que jamás hablaría mal? Nicolás Cabré, Nicolás "Tacho" Riera, Nacho Viale y David Bisbal.

¡Tiene códigos!

