Axel Kuschevatzky explicó por qué Roma es la "candidata indiscutible" para ganar el Oscar como Mejor Película Extranjera

Ya se palpita la entrega 91ª de los Premios Oscar, que se celebrará este domingo en el Dolby Theatre en Los Ángeles. Directores, guionistas, actores, actrices, fanáticos, ¡todos están ansiosos y quieren saber quiénes se llevaran las tan preciadas estatuillas!

Las películas que fueron más nominadas son Roma y The Favourite, tienen la posibilidad de llevarse 10 premios. La preferida por el público es Roma, el filme que compite en las categorías de Mejor Película, Mejor Película Extranjera, Mejor Dirección, Mejor Actriz (Yalitza Aparicio), Mejor Actriz de Reparto (Marina de Tavira), Mejor Guión Original, Mejor Cinematografía, Mejor Dirección de arte, Mejor Edición de Sonido y Mejor Mezcla de Sonido.

Axel Kuschevatzky, guionista y productor argentino, ganador del premio Oscar en 2009 en la categoría de Mejor Película Extranjera por El secreto de sus ojos, explicó por qué le puso todas sus fichas a Roma.

"Roma es la candidata natural, lógica e indiscutible para llevarse la estatuilla en la categoría de mejor película extranjera. Creo que es muy posible que Cuarón se lleve el Oscar a mejor director. La categoría de mejor película es más complicada, es más difícil de anticipar porque la composición de miembros de la Academia tiende a ser más anglosajón y se les está pidiendo a ellos que voten por una película en otro idioma es más difícil. No estamos diciendo que Roma que no pueda ganar, pero no me sorprendería que otra película se lleve la categoría de mejor película", explicó Axel en una entrevista con CNN en Español.

Además, el guionista no cree que la protagoinsta del filme, Yalitza, pueda llevarse un Oscar. Tampoco, otra de sus actrices principales: Marina de Tavira: "Creo que Yalitza la tienen complicada en sus categorías, Glenn Close es la gran candidata a mejor actriz. En el caso de Marina, hay que recordar que los votantes de la Academia son actores en su mayoría afiliados al sindicatos de actores y ni ella ni Yalitza no lo son. Eso les puede jugar en contra. Hay que reconocer que Marina es la gran sorpresa en su categoría, su actuación es fabulosa y nadie pensó que podría salir nominada”.