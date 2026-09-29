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¿Quién para Mardel?
Flor iba a irse a MDQ, pero el plan pinchó y ahora quiere armar escapada con los chicos. Enzo se niega a ser segundo plan… aunque con todo lo que ofrece Mardel, la propuesta lo está tentando bastante. ¡Mirá el video!
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Flor iba a irse a MDQ, pero el plan pinchó y ahora quiere armar escapada con los chicos. Enzo se niega a ser segundo plan… aunque con todo lo que ofrece Mardel, la propuesta lo está tentando bastante. ¡Mirá el video!Leé la nota completa