Twitter retirará las imágenes de prisioneros de guerra compartidas por cuentas gubernamentales o de medios estatales

Twitter ha anunciado que exigirá a las cuentas gubernamentales o de medios de comunicación afiliados a un Estado la retirada de cualquier publicación en la que aparezcan prisioneros de guerra.

La compañía ha actualizado un comunicado emitido el pasado mes de marzo, en el que mencionaba cuál era su papel con respecto al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania y cuáles iban a ser sus esfuerzos a partir de entonces.

De ese modo, confirmó que trabajaría por dar mayor visibilidad a la información fiable y que se centraría en reducir el alcance del contenido publicado por cuentas relacionadas o afiliadas al Gobierno ruso.

Así, en esta actualización, Twitter ha señalado que continúa velando por el diálogo público y proteger la seguridad de las personas "tanto en línea como fuera de ella" y ha ampliado sus medidas para frenar la expansión de publicaciones que comprometan la integridad de la red social y sus usuarios.

"Nos guiamos por el derecho internacional humanitario, en concreto por el artículo 13 de la Convención de Ginebra III sobre la protección de los prisioneros de guerra y contra cualquier abuso físico o psicológico o amenaza del mismo", puede leerse en esta publicación.

Con esta limitación, la compañía busca evitar que la red social "sea utilizada por actores estatales para infringir esta ley" y ha informado de que pondrá limitaciones con respecto a las publicaciones en las que se incluyan imágenes de prisioneros de guerra.

Twitter exigirá a las cuentas que pertenezcan a medios de comunicación afiliados al Estado que retiren las publicaciones en las que aparezcan prisioneros de guerra. Asimismo, obligará a borrar cualquier tuit, independientemente de la cuenta desde la que se haya publicado, si este contiene insultos o burlas contra los prisioneros de guerra, así como llamadas a la represalia.

"Lo estamos haciendo de acuerdo con el derecho internacional humanitario y en consulta con grupos internacionales de derechos humanos", ha explicado el jefe de Integridad de Twitter, Yoel Roth, en su perfil de Twitter.

Con ello, Roth ha recordado que se aplicarán "algunas excepciones" para salvaguardar el derecho al acceso a la información sobre el conflicto bélico, por ejemplo, "cuando haya un interés público apremiante o el contenido de prisioneros de guerra sea de interés periodístico", según ha puntualizado.

Por otra parte, Roth ha comentado que, desde ahora, la red social no recomendará cuentas gubernamentales pertenecientes a estados que restrinjan el acceso a la información gratuita y estén involucrados en conflictos armados, independientemente de que Twitter esté bloqueado en dicho país o no.

"No recomendaremos estas cuentas y no las amplificaremos en la línea de tiempo de Inicio, en Explorar, en Buscar o en cualquier otro lugar de Twitter", ha dicho el directivo, asegurando que, con esta medida, los usuarios dejarán de tener acceso a ciertos contenidos "a no ser que las sigan".

TWITTER DESMONETIZA LAS 'FAKE NEWS'

Según recoge este comunicado, el contenido que se centra en la guerra y es sospechoso de ser engañoso según la normativa de la plataforma "no es elegible para la monetización".

De esa manera, la compañía ha recordado que también ha desmonetizado los términos de búsquedas relacionados con la guerra, para impedir que aparezcan anuncios en la spáginas de resultados de determinadas palabras.

Asimismo, ha recordado que desde 2017 prohíbe la publicidad de todas las cuentas propiedad de Russia Today (RT) y Sputnik y ha donado esos beneficios a ONG que trabajan en la alfabetización digital y la desinformación.

"A medida que evoluciona la situación en Ucrania, seguiremos perfeccionando nuestro enfoque, centrándonos en reducir los posibles daños y en hacer pública información fiable", concluye este escrito.

