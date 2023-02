Tras el éxito de la serie The last of us, estas son las adaptaciones 'live action' de videojuegos que están por llegar

Tras el lanzamiento de la serie basada en el videojuego The last of Us en HBO, que está siendo acogida con gran éxito entre los usuarios, los amantes de los videojuegos podrán disfrutar de diversos títulos que se estrenarán a partir de este año 2023, como la serie de PlayStation Productions, God of War, o el spinoff de The Witcher en Netflix.

La serie The last of us permite conocer la historia de Ellie y Joel desde una perspectiva única, ya que adapta la aclamada saga desarrollada por Naughty Dog que debutó en 2013. Esta historia se ambienta en un mundo post apocalítico debido a un brote de un hongo que causó la mutación de los seres humanos a criaturas caníbales.

Los actores que encarnan a los protagonistas son Bella Ramsey como Ellie y Pedro Pascal como Joel Miller, también participa Anna Torv interpretando a Tess. Además, esta serie cuenta en el equipo de dirección con Neil Druckmann el también director de Naughty Dog, lo que asegura una adaptación del videojuego muy acertada.

Continuando con series post apocalípticas, Netflix estrenará próximamente Horizon Zero Dawn, basada en el videojuego de la desarrolladora Guerrilla Games. Esta historia se ambienta en el año 3040, cuando una catástrofe cambia el mundo por completo y lo convierte en un mundo habitado por sociedades tribales.

Su salto a la pantalla no tiene una fecha determinada, aunque se prevé que se lance a partir de 2024. Sin embargo, sí se conoce que la dirección estará en manos de Michelle Lovretta, la creadora de las series 'Killjoys' y 'Lost Girl', y del director y guionista Steve Blackman. En cuanto a la producción, participan PlayStation Productions, Sony Pictures TV y Netflix.

En una entrevista con Netflix, Steve Blackman, asegura que Aloy será una de las protagonistas de la historia, como no podía ser de otra manera. Además, describe el mundo de Horizon como algo "increíblemente exuberante y vívido de hombres y máquinas que se encuentran en rumbo de colisión hacia el olvido", y destaca que sus personajes son "maravillosos".

Por otra parte, en el terreno de la fantasía y la mitología, uno de los títulos más esperados para disfrutar en la pantalla es God of War que, aunque tampoco tiene una fecha determinada, se podrá disfrutar en Amazon Prime Video. Esta saga cuenta con múltiples seguidores, algo que se ha podido comprobar tras el éxito de la última entrega God of War: Ragnarök, con 11 nominaciones en The GamesAwards muy cerca de conseguir el galardón de 'Juego del año'.

En este sentido, también tendrá su representación en pantalla. La producción está siendo desarrollada con Sony Pictures Television y Amazon Studios, junto con PlayStation Productions y con Santa Monica Studio, los desarrolladores del videojuego original. Asimismo, la historia contará con guionistas como Rafe Judkins, de La rueda del tiempo, y Mark Fergus y Hawk Ostby, que trabajaron en Children of Men y Iron Man. Sin embargo, aún se desconoce el hilo argumental concreto de la serie. Lo que está claro es que enfocará alguna de las historias de Kratos, el dios de la guerra.

La serie que sí tiene fecha y también está siendo muy esperada por sus seguidores, es la tercera temporada de The Witcher, que estará lista en verano de este año y se podrá ver en Netflix, como las temporadas anteriores. A pesar de que la serie ya no contará con el actor que daba vida al gran Geralt de Rivia, Henry Cavill, la producción sigue adelante con Liam Hemsworth y promete ser más fiel a los libros del creador de este mundo de brujos y seres mágicos, Andrzej Sapkowski.

Siguiendo este hilo, la serie Halo también estrenará su segunda temporada este año 2023 en Paramount+. Esta historia de ciencia ficción muestra una guerra interestelar entre la humanidad y una alianza de alienígenas conocidos como Covenant y fue creada por Bungie Studios finalizando como una franquicia de videojuegos muy aclamada entre los jugadores.

Ahora, con esta segunda temporada el actor Pablo Schreiber volverá a dar vida al protagonista, el Jefe Maestro, y además, también será productor ejecutivo. En este sentido, desarrollará más historias y aventuras que podrán verse en pantalla este año, aunque no se ha determinado cuándo. Como en la primera temporada, el equipo creativo está liderado por la desarrolladora de videojuegos Kiki Wolfkill y, ahora, también participará el escritor David Wiener.

Otro de los títulos que reaparecerá en pantalla es Assassin's Creed. Aunque en 2016 esta franquicia de Ubisoft ya fue adaptada y llevada al cine en un 'live action' protagonizado por Michael Fassbender y Marion Cotillard, los resultados no fueron suficientes y no se continuó con la producción de películas. Sin embargo, Ubisoft probará suerte de nuevo con el formato serie de la mano de Netflix.

Aún así, no hay fechas anunciadas sobre cuán do se lanzará oficialmente, ya que aún se encuentra en una fase de desarrollo. Los productores ejecutivos serán el director de Ubisoft Film & Television, Jason Altman y Danielle Kreinik, tal y como señaló Ubisoft en 2020. Sin embargo, la producción se está enfrentando a una serie de problemas ya que el 'showrunner' Jeb Stuart abandonó recientemente el proyecto, tal y como manifestó en una entrevista con Collider.

La franquicia de Fallout, ahora de Xbox Game Studios, también se podrá ver en formato serie. Bethesda está produciendo una serie para Prime Video tal y como anunció en 2020. Así, Amazon y la productora Kilter Films darán vida a las misiones de este mundo post apocalíptico en el que la guerra nuclear acabó con la humanidad recluida en búnkeres.

Los creadores de Westworld, Jonathan Nolan y Lisa Joy, serán los encargados de producir esta serie, en la que hay muchas expectativas por parte de los fans. El rodaje ya está en marcha desde el mes de junio y tiene a Walton Goggins y Ella Purnell, como protagonistas.

Dejando las series atrás, en noviembre del pasado año, Netflix anunció el proyecto de una película 'live action' del videojuego Gears of War. Para ello, la plataforma se ha asociado con la desarrolladora de videojuegos The Coalition y con Xbox. Además, también producirán una serie animada dirigida a un público adulto.

Por ahora, no hay fecha para el estreno de esta historia, que comenzó en 2006 con la primera entrega del videojuego y que narra la historia de un mundo en el que los humanos luchan por la extracción de la emulsión, un líquido que sirve como fuente de energía, y que despertó a una especie subterránea que acabó con la mayoría de la población humana.

Death Stranding también tendrá una película, y esta saltará a la gran pantalla estrenándose en cines. El diseñador del videojuego, Hideo Kojima, se ha aliado con Hammerstone Studios para producir una historia basada en el mundo de este videojuego con eventos sobrenaturales conocidos como Death Stranding, por los que la raza humana está en peligro de extinción.

Bajo las aventuras de su protagonista, Sam Porter Bridges, Kojima pretende crear una película desde un enfoque artístico, aunque se desconoce cuando llegará a las salas de cine.

Otra de las entregas más esperadas pasa por el mundo animado. Super Mario Bros. La película, será estrenada en cines el 31 de marzo de este año. Tal y como sucede en los juegos de Nintendo, recreará los divertidos mundos de Mario y sus aventuras junto a su hermano Luigi para salvar a la princesa Peach y el Reino Champiñón de Bowser.

Sus productoras son Illumination, Nintendo y Universal, asimismo, está dirigida por Aaron Horvath y Michael Jelenic. Esta película promete una animación espectacular con toques de humor.

