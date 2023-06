Spotify prueba la creación de una 'playlist' sin conexión con las canciones reproducidas recientemente

Spotify ha informado sobre una nueva función en pruebas con la que se creará una lista de reproducción de forma automática titulada 'Tu mezcla sin conexión', para ocasiones en las que el usuario no disponga de acceso a Internet y que incluirá las canciones que se hayan reproducido recientemente.

La plataforma de reproducción de música en 'streaming' ya dispone de una función en la que permite descargar canciones e, incluso, listas de reproducción completas, para poder escucharlas sin necesidad de disponer de conexión a Internet.

Sin embargo, estas descargas se realizan de forma manual, seleccionando las canciones o 'playlist' deseadas. Además, se ha de hacer de forma previa al momento de desconexión del dispositivo, ya que es necesario el uso de conexión para la descarga.

En este marco, Spotify ha comenzado a probar una nueva función capaz de crear una lista de reproducción de forma automática llamada 'Tu mezcla sin conexión'. Esta lista de reproducción almacenará una mezcla de las canciones que el usuario haya reproducido recientemente y, tal y como indica su nombre, estará disponible para reproducirse en caso de no tener conexión a Internet.

Así lo ha anunciado el CEO de Spotify, Daniel Ek, a través de una publicación en Twitter, en la que ha explicado que la compañía está desarrollando esta nueva función diseñada para "esos momentos en los que es posible que no estés en línea". Además, tal y como lo define la compañía en la descripción de la 'playlist', compartida en una captura de pantalla por Ek, se trata de una mezcla de las canciones reproducidas recientemente para cuando "el ambiente está por lo alto, pero la conexión es baja".

Esta función puede ser especialmente útil en ocasiones en las que la conexión a la red es débil o no es constante como, por ejemplo, a la hora de viajar en tren o en barco. No obstante, por el momento 'Tu mezcla sin conexión' es una función que la compañía aún está probando. Por lo que no ha informado de próximos lanzamientos.

Fuente: EP.