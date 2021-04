Los Oscar premian a Colette, el documental producido por la industria del videojuego para Medal of Honor

Los Premios Oscar reconocieron como ´Mejor cortometraje documental´ a Colette, un documental producido por Oculus Studios y Respawn Entertainment como parte del videojuego de realidad virtual Medal of Honor: Above and Beyond.

Colette está dirigido por Anthony Giacchino y Alice Doyard, y cuenta la historia de Colette Marin-Catherine, una mujer de 92 años que combatió en la resistencia francesa en la Segunda Guerra Mundial. Muestra su regreso a Alemania por primera vez desde que acabara la guerra y al campo de prisioneros donde murió su hermano.

El documental se alzó por el premio a ´Mejor cortometraje documental´ en la 93ª edición de los Oscar, un proyecto nacido en la industria del videojuego y que acompañó al título Medal of Honor: Above and Beyond, de realidad virtual.

Oculus Studios (Facebook) y Respawn Entertainment (Electronic Arts) son los productores de este cortometraje, que más tarde fue adquirido y distribuido por The Guardian, como indican en The Verge.

Fuente: DPA