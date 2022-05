Meta prohibirá el intercambio de información de domicilios privados "públicamente disponibles" para limitar el 'doxing'

Meta ha anunciado nuevas medidas para frenar el 'doxing' en la red social, entre las que destaca la prohibición a sus usuarios de compartir la dirección postal de un domicilio si esta aparece como "disponible públicamente".

Se trata de una medida que ha adoptado tras recibir una resolución por parte del Consejo asesor de Meta, cuyo fin es el de ayudar a tomar decisiones de forma independiente sobre la moderación de contenido en sus plataformas.

Fue en verano del pasado año cuando Meta solicitó al Consejo una revisión de sus políticas de uso e intercambio de información residencial privada, ya que lo consideraba algo "significativamente difícil" de controlar.

"El acceso a las direcciones residenciales puede ser una herramienta importante para el periodismo, el activismo cívico y otros discursos públicos. Sin embargo, exponer esta información sin consentimiento también puede crear un riesgo para la seguridad de una persona y vulnerar la privacidad", señaló Meta en un escrito publicado entonces.

Tras revisar esta petición, el pasado mes de febrero, el Consejo asesor de la compañía tecnológica emitió su respuesta siguiendo a una investigación previa, y le recomendó implementar políticas 'antidoxing' más estrictas.

El 'doxing' es una práctica que consiste en la investigación y la publicación de información privada sobre un individuo o una organización, como el nombre, la dirección de correo electrónico o el teléfono, con el propósito de emprender una campaña en su contra.

A fin de evitar intimidaciones y otras malas acciones por parte de los usuarios, el Consejo solició a Meta la eliminación de una excepción que permitía a las personas compartir dicha información relacionada con las residencias privadas cuando se considerasen "disponibles públicamente".

"El Consejo entiende que difundir direcciones e imágenes residenciales privadas podría dar lugar a infracciones graves contra el derecho a la privacidad, tanto para las personas que usan Facebook e Instagram como las que no", indicó en dicha petición.

De este modo, la compañía ya no permitiría la presencia de contenido en sus redes sociales que sería infractor si no se hubiera publicado en al menos cinco medios de noticias o si no contuviera direcciones o imágenes residenciales obtenidas de informes, registros judiciales, comunicados de prensa o autoridades policiales, entre otras fuentes.

Fuente EP.