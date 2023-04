The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom abre preventa y desvela los vehículos que usará Link para surcar los cielos

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sigue los acontecimientos de Breath of the Wild con la novedad de que de la aventura se desarrollará en el cielo de Hyrule, para lo que Link contará con nuevos medios de transporte

Esta adición supone una nueva forma de moverse por el mapa, con vehículos como un dron de cuatro motores o un globo aerostático, o a lomos de una criatura alada. Con ellos se podrá acceder a las misteriosas islas flotantes.

Aparte de los medios de transporte voladores, Link también contará con un carro motorizado para avanzar sobre la hierba, como ha compartido la compañía de videojuegos en un nuevo Nintendo Direct.

Nintendo también ha anunciado la apertura de la reserva de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, que puede encontrarse en la eShop por 69,99 dólares. Estará disponible oficialmente el 12 de mayo.

También hay una edición coleccionista, que incluye le videojuego en formato físico, un libro de ilustraciones, una caja metálica, un póster metálico y cuatro pines.

Fuente EP.