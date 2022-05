Google presenta Giga Manga, una app web para dibujar con el característico trazo japonés

Google ha presentado una iniciativa denominada Manga out of the box que incluye, gracias al 'machine learning', una aplicación web llamada Giga Manga y permite al usuario dibujar personajes con el característico trazo japonés.

La app forma parte de Google Arts & Culture, la plataforma desde la que la compañía tecnológica pretende potenciar el arte y la cultura en todas sus formas.

Con Giga Manga, Google promete a los usuarios que serán capaces de crear su propio personaje con la ayuda del machine learning. Para ello, solo necesitan hacer un boceto con unas simples líneas y añadir unas pinceladas de color.

Posteriormente, queda en manos del 'machine learning' hacer el resto del trabajo. Cuando el usuario termine su diseño, la herramienta le ayudará a descubrir otros similares al que ha dibujado.

Giga Manga pone a disposición del usuario un 'Magic pen' que le ayuda a darle el acabado tan característico a cada uno de sus trazos. Además, dicha herramienta puede ser personalizada desde la interfaz de la propia 'app'.

Google acompaña esta propuesta de una guía que recorre la historia del manga y sus colecciones, además de repasar los artistas más destacados y su impacto en la cultura.

Fuente EP.