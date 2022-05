Asus ROG presenta los portátiles 'gaming' de alto rendimiento

La subdivisión de Asus Republic of Gamers (ROG) ha presentado sus dos nuevos ordenadores portátiles, el Flow X16 y el Strix Scar 17 Special Edition (SE), además de otras novedades de 'merchandising' y un nuevo juego de 'parkour'.

La compañía ha celebrado este martes el evento con virtual 'Boundless, for those who dare', en el que ha introducido los dos nuevos equipos que se suman a esta línea especialmente dirigida al 'gaming'.

Una de ellas es Flow X16, un ordenador portátil convertible armado con el mismo chasis ultrafino de sus predecesores y una pantalla táctil ROG Nebula HDR de 16 pulgadas, un panel Mini-LED QHD con una frecuencia de refresco de 165 Hz que alcanza 1.100 nits de brillo máximo.

Asus ROG Flow X16 incorpora un procesador AMD Ryzen 9 6900HS, una unidad de procesamiento gráfico (GPU, por sus siglas en inglés) GeForce RTX 3070 Ti de Nvidia para portátiles y soporte para la familia de GPU externas XG Mobile, y pesa 2,1 kilos.

También incorpora la nueva tecnología de refrigeración Frost Force y el disipador Pulsar, que cuenta con tres ventiladores y un disipador de alta densidad para evitar el sobrecalentamiento. Además, su batería es de 90Wh e integra una memoria RAM de 64 GB DDR5 que promete alcanzar una velocidad de 4800 MHz.

Dentro del apartado de sonido, el Flow X16 integra cuatro altavoces con tecnología de amplificación inteligente, soporta Dolby Atmos e incluye una matriz de micrófonos 3D y la cancelación de ruido bidireccional con Inteligencia Artificial (IA).

El teclado del ordenador combina una zona RGB con otra blanca iluminada por AURA Sync, la tecnología creada por Asus, que se realiza con diodos LED de bajo consume.

Por su parte, el nuevo Asus ROG Strix Scar 17 Special Edition (SE) de 2022 integra un procesador Intel Core i9-12950HX de 12ª generación y una GPU GeForce RTX 3080 Ti de Nvidia para portátiles con 16 GB GDDR6 y un consumo gráfico total (TGP, por sus siglas en inglés) de 175 W.

Este dispositivo está disponible en dos configuraciones de pantalla: panel de 17,3 pulgadas FHD, con una tasa de refresco de 360 Hz, o pantalla QHD con 240 Hz de frecuencia de refresco. Ambos prometen tiempos de respuesta de 3 ms y tienen tecnología Adaptive Sync y Dolby Vision.

El Strix SCAR 17 SE, que alcanza un peso de tres kilos, soporta hasta 64 GB de memoria RAM DDR5 a 4800 MHz y un almacenamiento PCIe Gen 4 en una matriz RAID 0, además de integrar una batería de 90Wh.

También incorpora cuatro altavoces de alto rendimiento compatibles con Dolby Atmos, que incluyen sistema de cancelación de ruido bidireccional con IA.

En el apartado estético, además de un teclado RGB retroiluminado por AURA Sync, el Ass ROG Strix SCAR 17 SE dispone de un chasis metálico sobre el que se ha aplicado directamente una tinta invisible.

Bajo la luz normal, esta sustancia tiene una textura metálica mate, pero al aplicar la linterna UV incluida, ofrece pistas para el juego SCAR Runner en tonos verdes y azules

Por el momento, el fabricante tecnológico no ha ofrecido ninguna información en lo referente al precio y la fecha de lanzamiento de ninguno de estos modelos.

MÁS MODA, UN NUEVO JUEGO Y LA INICIATIVA TEAM ROG

ASUS ROG también ha anunciado en este evento dos nuevas gorras y cuatro mochilas que entran dentro de la línea de moda ROG Slash.

Con ello, ha presentado la iniciativa Team ROG, con la que han equipado de 'hardware' de última generación a un conjunto de 'influencers', 'gamers' profesionales, atletas y creadores de contenido.

El otro gran anuncio de ASUS ROG ha sido SCAR Runner, un nuevo juego de 'parkour' en primera persona para ROG Citadel XV ambientado en el universo ROG SAGA y que desafía a los jugadores a mantenerse en movimiento y desplazarse de forma ingeniosa por el escenario.

