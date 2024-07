El evento Xbox Games Showcase 2024 destacó con Call of Duty: Black Ops 6, Doom: The Dark Ages y Gears of War: E-Day como novedades principales.

Microsoft presentó nuevos títulos y ‘hardware’ para Xbox Series X y S.

Call of Duty: Black Ops 6 fue el juego que abrió el evento, anunciado por Phil Spencer de Microsoft Gaming.

LA PRIMERA EXPANSIÓN DE DIABLO IV

El lanzamiento de la nueva entrega de disparos en primera persona y estilo bélico será el 25 de octubre para consolas Xbox y PC.

Además, estará disponible en Game Pass desde el día de lanzamiento.

Bethesda ha anunciado la primera expansión de Diablo IV: Vessel of Hatred, que llegará el 8 de octubre de este año.

NUEVAS IMÁGENES DE STATE OF DECAY 3 DE UNDEAD LABS

State of Decay 3 de Undead Labs presentó nuevas imágenes en el Xbox Showcase.

Se trata de un juego de supervivencia y disparos en mundo abierto para Xbox y PC, con fecha de lanzamiento sin confirmar.

Electronic Arts mostró las primeras imágenes de Dragon Age: The Veil Guard, antes conocido como Dragon Age: Dreadwolf, programado para otoño de este año en consolas Xbox y PC.

Bethesda reveló Starfield: Shattered Space, nueva expansión del RPG espacial para otoño de 2024.

LA PRIMERA EXPANSIÓN DE MAPA PARA FALL OUT 76: SKYLINE VALLEY

Además, anunciaron la primera expansión de mapa para Fall Out 76: Skyline Valley, disponible desde el 12 de junio en Xbox y PC.

Sandfall Interactive presentó Expedición 33, RPG de fantasía inspirado en París, llegando en 2025.

Xbox también mostró Metar Gear Solid 3: Senake Eater, un ‘remake’ para Xbox, PC y PlayStation 5.

EL ANUNCIO DE BLIZZARD SOBRE EL WORLD OF WARCRAFT: THE WAR WITHIN

Blizzard anunció la expansión World of Warcraft: The War Within, disponible el 26 de agosto.

Xbox Game Studios mostró imágenes de South of Midnight, un nuevo ‘hack and slash’ que llegará en 2025.

También expuso novedades de Flintlock: The Siege of Dawn, disponible el 18 de julio en Xbox y PC.

LA TEMPORADA 13 DE SEA OF THIEVES

La temporada 13 de Sea of Thieves se anunció para el 25 de julio, prometiendo nuevas aventuras marítimas.

Age of Mythology: Retold, un juego de dioses griegos, egipcios y nórdicos, llegará el 4 de septiembre.

Perfect Dark, un shooter de espías y ciencia ficción, y una nueva entrega de Fable, llegarán en 2025 para PC y Xbox.

Flight Simulator 2024, que incluirá aviones caza, globos aerostáticos y más, se lanzará el 19 de noviembre en Game Pass.

EL CASO DE SQUARE ENIX Y DECK NINE

Square Enix y Deck Nine presentaron Life is Strange: Double Exposure, donde la protagonista puede abrir portales a mundos paralelos.

El juego llegará el 29 de octubre de este año. Assassin’s Creed Shadows mostró nuevas imágenes con habilidades en el Japón feudal; su lanzamiento será el 15 de noviembre.

Indiana Jones and The Great Circle llegará en 2024. También se anunciaron Mecha Break y Wuchang Fallen Feathers para 2025.

SARAH BOND ANUNCIÓ TRES NUEVAS CONSOLAS

Sarah Bond anunció tres nuevas consolas Xbox Series X y S para esta Navidad.

Flag Punk, Winterburrow y Mixtape de Annapurna Studios se esperan para 2025. Gears of War: E-Day cerró el evento con un trailer narrativo sobre su precuela.

La nueva consola Xbox Series S ofrece 1 TB de almacenamiento en color blanco, con un diseño elegante y compacto, por 349,99 euros.

LA XBOX SERIES X EDICIÓN DIGITAL

También lanzarán la Xbox Series X edición digital con 1 TB de almacenamiento, disponible en blanco por 499,99 euros.

Finalmente, la Xbox Series X con 2 TB de almacenamiento y diseño especial en negro y verde estará disponible por 649,99 euros.

