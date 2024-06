Un jugador ha descubierto cómo abrir una puerta unidireccional en Super Mario 64. Esta puerta no tiene manilla exterior y hasta ahora no se había desbloqueado desde fuera.

El jugador utilizó a otro personaje para lograrlo.

Super Mario 64 se lanzó en junio de 1996. Es un videojuego de plataformas de mundo abierto para la consola Nintendo 64. Destacó por ser el primer juego de la saga con gráficos 3D.

EL CUARTO NIVEL DE SUPER MARIO 64

El juego tiene diferentes plataformas, escenarios y accesos. Incluye un cuarto nivel llamado Cool, Cool Mountain (Montaña Helada). En este nivel hay una cabaña con una puerta unidireccional.

Según Tom’s Hardware, esta puerta no se había podido abrir antes porque no tiene pomo. Este mecanismo solo se había usado como salida de la primera etapa del escenario, Slip Slidin’ Away.

El creador de contenido Alex Palix, conocido como pannenkoek2012, ha compartido un descubrimiento.

EL JUGADOR MOSTRÓ COMO CRUZÓ LA PUERTA UNIDIRECCIONAL

Recientemente, un jugador encontró un método para abrir una puerta unidireccional en Super Mario 64.

Ha demostrado cómo cruzar una puerta unidireccional desde fuera en Super Mario 64. Lo logró mediante movimientos concretos y empleando a otro personaje. El personaje es una mamá pingüino.

Primero, se le debe entregar su bebé para conseguir una estrella. Luego, Alex Palix le roba al pingüino su bebé de nuevo. Así, el pingüino persigue a Mario hasta la puerta.

Una vez allí, Super Mario debe dejar al pingüino en el suelo. Luego, debe dar una voltereta sobre el pingüino adulto. Esto abre y atraviesa la puerta que hay a sus espaldas. Dentro, la cabaña está vacía.

Este descubrimiento resuelve un misterio del juego desde su lanzamiento. Hasta ahora, no se había encontrado la forma de volver al escenario anterior. No existía un elemento que lo facilitara.

Fuente: EP.