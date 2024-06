BOOX ha revelado sus últimas incorporaciones a la serie Go, destacando el eReader Go Color 7 y la tableta BOOX Go de 10,3 pulgadas con tecnología eInk 1200 monocromo.

El eReader Go Color 7 ofrece un formato compacto de 7 pulgadas, ideal para lectura en cualquier lugar, con un diseño delgado de 6,4 mm y peso ligero de 195 gramos.

BOOX ha mejorado la experiencia de lectura, notas y dibujo con una interfaz de usuario optimizada y minimalista en ambos dispositivos.

MAYOR PORTABILIDAD Y COMIDAD SIN PERDER CALIDAD

Estos nuevos lanzamientos están diseñados para ofrecer portabilidad y comodidad, manteniendo la calidad de la tecnología de tinta electrónica de la marca.

BOOX ha presentado el eReader Go Color 7 y la tableta BOOX Go de 10,3 pulgadas con tecnología eInk 1200.

BOOX ha lanzado un nuevo dispositivo con pantalla Kaleido 3 de tecnología eInk a color y sistema BOOX Super Refresh. Según la compañía, reduce imágenes residuales y mejora la fluidez.

El eReader incorpora tecnología de última generación de tabletas avanzadas de la marca, ideal para disfrutar cómics y mangas digitalmente.

UNA BATERÍA DE 2.300 MAH

Equipado con Android 12, permite acceso a Google Play Store. Cuenta con un procesador de ocho núcleos, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, expandible con microSD.

La batería de 2.300 mAh y la resistencia a líquidos son características destacadas. También incluye botones de página para facilitar la lectura con una sola mano.

BOOX GO 10,3 PULGADAS

La tecnológica ha lanzado la nueva tableta BOOX Go de 10,3 pulgadas, descrita como un “lienzo para dejar volar la creatividad”. Su pantalla similar al papel facilita la lectura, dibujo y anotaciones.

La tableta destaca por su diseño ultrafino de 4,6 mm de grosor y 375 gramos de peso, haciéndola cómoda de sostener y transportar.

Utiliza la tecnología eInk Carta 1200 monocromo con una resolución de 300 píxeles por pulgada para una lectura clara y nítida, reduciendo la fatiga visual.

UN PROCESADOR DE OCHO NÚCLEOS

Equipada con un procesador de ocho núcleos, 4GB de RAM y 64GB de almacenamiento, además de una batería de 3.700 mAh.

BOOX ha lanzado el nuevo eReader BOOX Go 7, con sistema operativo basado en Android 12.

BOOX ha optimizado la interfaz de usuario para mejorar la lectura, toma de notas y dibujo en ambos dispositivos.

Los usuarios pueden descargar aplicaciones como Drive o Dropbox desde Google Play Store para gestionar archivos y compartir contenidos.

COMPATIBILIDAD CON EL LÁPIZ ÓPTICO BOOX PEN PLUS

La tableta es compatible con el lápiz óptico BOOX Pen Plus y ofrece nuevos pinceles y plantillas para dibujos y anotaciones.

El eReader está disponible para reserva desde 279,99 euros. La tableta BOOX Go de 10,3 pulgadas se vende por 419,99 euros.

Fuente: EP.