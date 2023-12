Meta ha paralizado las ventas de la correa Elite con batería para su visor Quest 3 por un fallo que afecta a la carga e impide que pueda funcionar como batería externa, a la espera que tener listas las nuevas unidades con el problema resuelto.

La correa Elite con batería es un accesorio para Quest 3 diseñado para distribuir uniformemente el peso del visor sobre la cabeza, para un uso más cómodo, al tiempo que proporciona un par de horas adicionales de autonomía.

El accesorio, aunque aparece en la tienda de Meta, no está actualmente disponible ya que en la página de producto se indica que está “agotado”.

Un mensaje similar aparece en la página de este visor en terceros vendedores.

Se trata en realidad de una retirada temporal del mercado, debido a un problema que afecta a la carga, como ha reconocido Meta a Road to VR.

Están fabricando nuevas correas con batería en las que se haya solucionado el fallo.

Al fallar la carga, y no poder funcionar como una batería externa, este accesorio se convierte en una correa normal, como la que ya existe sin la batería y que tiene un precio inferior.

El fallo, no obstante, no ha sucedido en todas las correas con batería, lo que en principio no deja claro a qué se debe este problema.

Para quienes lo hayan experimentado, la compañía tecnológica insta a acudir al servicio de Soporte.

Fuente: EP.