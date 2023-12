Spotify reveló las canciones, artistas y pódcast más escuchados de 2023 entre los más de 574 millones de usuarios con los que cuenta la plataforma en todo el mundo.

En este sentido, se informó que Taylor Swift es la artista más escuchada a nivel global y Bad Bunny en España, y ‘Flowers’, de Miley Cyrus, la canción con más reproducciones.

Taylor Swift, creadora de ‘1989′ y ‘Midnights’, ha logrado un nuevo hito este año, puesto que ha acumulado un total de 26.000 millones de reproducciones en Spotify, según ha informado Spotify nota de prensa.

Esta cifra la sitúa como la artista más escuchada del año en el mundo.

En segunda posición se sitúa el artista puertorriqueño Bad Bunny, que se corona como el artista más escuchado a nivel global tras tres años consecutivos gracias a su último álbum, ‘Un verano sin ti’.

Cabe destacar que dicha producción musical fue la más reproducida a nivel global.

El tercer puesto de este podio lo ocupa The Weeknd, seguido de Drake, Peso Pluma, Feid, Travis Scott, SZA, Karol G y Lana del Rey, que cierran el ‘top 10′ de artistas más escuchados en el mundo este 2023.

CREADORAS MÁS EXITOSAS

Si se filtra la lista por las creadoras más exitosas en la plataforma, se añaden a la clasificación de las más escuchadas Rihanna, Shakira, Ariana Grande, Billie Eilish, Miley Cyrus y Doja Cat.

En lo referente al ranking de canciones más escuchadas de 2023 a nivel global, la más reproducida es ‘Flowers’, de Miley Cyrus, que acumula más de 1.600 millones de reproducciones en todo el mundo desde enero.

Continúan la lista ‘Kill Bill’, SZA; ‘As It Was’, de Harry Styles¡; ‘Seven (fear. Latto’), de Jung Kook y Latto; ‘Ella baila sola’, de Eslabon Armado y Peso Pluma y ‘Cruel Summer’, de Taylor Swift.

Le siguen ‘Creepin (with The Weeknd & 21 Savage)’, de Metro Boomin con The Weeknd y 21 Savage; ‘Calm Down (con Selena Gomez)’, de Rema y Selena Gomez.

Aparecen también ‘Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol.53′, de Bizarrap y Shakira; y ‘Anti-Hero’, de Taylor Swift.

Sobre los álbumes más escuchados este año a nivel global, Spotify comentó que ‘Un verano sin ti’, de Bad Bunny, se coloca como el álbum más escuchado en 2023 por segunda vez.

A esta producción le sigue ‘Midnights’, de Taylor Swift, que repite en séptima posición con ‘Lover’, y ‘SOS’, de SZA.

HARRY STYLES ES OTRA VEZ UNO DE LOS MÁS ESCUCHADOS

Otro de los discos que repite en este listado es ‘Harry’s House’, de Harry Styles, que cierra el ‘top 10′ de los álbumes más reproducidos en la plataforma de contenido en ‘streaming’.

Este ha ocupado el segundo puesto que ocupó el año pasado, tan solo unos meses después de su lanzamiento, en el mes de abril.

Otros de los nombres que resuenan en este apartado son Karol G con ‘Mañana será bonito’, Metro Boomin con ‘Heroes & Villains’, Peso Pluma con ‘Génesis’ y Morgan Wallen con ‘One Thing At ATime’.

EL ÉXITO DE LOS ‘TRUE CRIME’

La clasificación de la plataforma también presenta cuáles han sido los pódcasts preferidos por los usuarios, como es el caso de ‘The Joe Rogan Experience’, ‘Call Her Daddy’ y ‘Huberman Lab’, los más escuchados.

En este apartado tienen cierto peso los programas dedicados a los ‘true crime’, hasta el punto de que ‘Crime Junkie’ y ‘Serial Killers’ se posicionan en la sexta y octava posición.

‘The Diary of a CEO with Steven Bartlett’ y ‘TED Talks Daily’, completan esta primera clasificación. Con la visa puesta en España, ‘The Wild Project’ se mantiene con el mayor número de escuchas en 2023, ya que también lo fue el año pasado.

La segunda posición la ocupa ' El Podcast de Marian Rojas Estapé', junto a ‘La Pija y la Quinqui’, ‘Nadie sabe nada’ y ‘Entiende tu mente’ cerrando el ‘top 5′.

Por orden, concluyen la lista de los más reproducidos ‘Estirando el chicle’, ‘AM’, ‘Esta no te la sabes’, ‘Las noticias de la SER’ y ‘La Ruina’.

SPOTIFY WRAPPED 2023

Además de dar a conocer cuáles fueron los contenidos que tuvieron mayor éxito este año, la firma dijo que desde este miércoles ya se puede acceder a la experiencia personalizada ‘Wrapped’ por la aplicación móvil.

Entre las novedades incluidas este año en esta característica se encuentra la experiencia ‘Yo en 2023′, que revela qué tipo de personaje son los usuarios según sus hábitos de escucha anuales.

Por otra parte, Spotify señaló que los favoritos de ‘Wrapped’ ahora se organizan de forma diferente, con el ‘Top 5 géneros’ musicales preferidos o el ‘Top 8 artostas’.

Allí se podrá conocer el mes en el que cada artista alcanzó su punto álgido, para contextualizar su éxito.

Finalmente, Spotify anunció que esta experiencia también llegó a artistas y podcasters y que ya es posible crear ‘playlists’ mediante la opción Fusión.

Dicha función permite a los usuarios invitar a amigos para crear listas conjuntas de canciones preferidas de 2023.

Fuente: EP.