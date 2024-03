Silvia Freire y Alberto Varela se conocieron en la escuela secundaria. Comenzaron a salir, pero luego cada uno siguió su propio camino. Años más tarde, se reencontraron y comenzaron a tener un vínculo más fuerte que los llevó a casarse.

Tenían una relación hermosa y plena, hasta que a los 66 años, Alberto se enfermó. Después de esperar durante mucho tiempo un trasplante de hígado, se sometió a una intervención que lo mantuvo ochenta días internado en el Hospital Italiano, donde finalmente falleció. A partir de ese momento, la vida de Silvia cambió por completo.

Lejos de angustiarse e impulsada por el deseo que le dejó su marido de mantener una vida plena, tomó una decisión fuera de lo común: alquiló un departamento para armar su año de duelo. Allí nació la idea de comprar un motorhome al que bautizó Merceditas, para recorrer el mundo llevando su propia historia de resiliencia.

Hoy, a los 66 años, la reconocida escritora, motivadora y conferencista, encontró una fuerza interior que la impulsó a convertir su dolor en una poderosa herramienta para ayudar a otros. A través de las neurociencias, aprendió a cultivar emociones positivas, incluso en los momentos más oscuros.

Esta revelación le dio vida al “Tour Resiliente”, que, durante cuatro intensos meses, la llevó a recorrer provincias como San Luis, San Juan, Mendoza, Córdoba, entre otras, compartiendo su experiencia y sabiduría sobre cómo enfrentar adversidades.

“Estoy atravesando el momento más difícil de mi vida y mi propósito es demostrar cómo se aplican todas las herramientas que he compartido durante tres décadas: ahora soy yo quien las utiliza y muestro cómo lo hago”, añadió.

Con treinta años de experiencia en radio y televisión y autora de cuarenta y cuatro libros, Silvia busca transitar su duelo de manera positiva, queriendo promover la liberación de sustancias que contrarrestan la depresión como la dopamina, la adrenalina, la serotonina y las endorfinas, para evitar sumirse en la desolación. Y todo ello con un impulso fundamental que la lleva hacia adelante: “Esto no lo inventé yo. Son las neurociencias”, sostiene.

La determinación y la vulnerabilidad de Silvia se evidencian en cada palabra que pronuncia, como lo muestra su conversación antes del coma inducido de su marido: “La última charla profunda que tuvimos, le dije: si me muero, me gustaría que me lleves en una urna a todos lados. Él se rió y me contestó: a mi no, porque conociéndote me vas a olvidar en un bar. Por eso decidí cambiar de idea: dejaría la urna en casa, pero me haría relicarios de diferentes colores con un poco de cenizas en cada uno. Eso le gustó. Ahora llevo los relicarios conmigo a todas partes. Además, me dijo algo importante: Nena, si no regreso, usa el dinero para ese viaje a Europa que siempre quisimos hacer. Así que acepté ese desafío.”

En cada kilómetro recorrido, Silvia descubre nuevos paisajes, personas, emociones y aprendizajes.

LA NUEVA VIDA DE SILVIA FREIRE

En el mes de Abril, Silvia hace una pausa en su travesía para volver a Buenos Aires, a presentar su nuevo libro: “Prohibido tener hijos (a menos que te capacites)” donde propone una reflexión profunda sobre la responsabilidad y la preparación necesaria antes de embarcarse en la aventura de la maternidad y paternidad.

“El lanzamiento del libro es un pendiente. Lo había empezado a escribir antes de la muerte de mi marido. Es un tema que me apasiona. Estamos tan desinformados que las madres creyeron que llorar, desahogarse y sufrir era bueno, que el que no sufría era un insensible, pero hoy las neurociencias vienen a demostrar que el llanto es letal. Siento una gran responsabilidad a través de mi novela, de demostrarle a las madres que sin querer, perjudican al hijo con su dolor.”

Entre los proyectos a corto plazo, Silvia prepara un programa en canal Metro, en el que participarán personas que se encuentran atravesando distintas crisis. Allí, brindará lo que aprendió, desde la mirada de las neurociencias. Además, en el mes de agosto viajará a Uruguay y allí llevará el motorhome donde comenzará una nueva aventura, entrando en la casa de argentinos que se encuentran viviendo en el exterior.

Pero no todo quedará ahí. Silvia se animará a un desafío mayor y llevará a su “Merceditas” al continente europeo, un proyecto original que la tiene muy entusiasmada. A través de su cuenta oficial instagram @freireteve, Silvia comparte las experiencias que vive a lo largo del “Tour Resiliente”.

En tanto, disfruta de su presente, de esa decisión audaz que la hizo tomar el timón de esta nueva etapa de su vida, reflexionando y agradeciendo cada experiencia que se le presenta en el camino. “Mi marido me decía: ¿qué vida te voy a dar cuando vuelva a casa estando así enfermo? Cada vez que estoy pasando un momento bonito le respondo: Esta es la vida que me das mi amor. Y le agradezco.”