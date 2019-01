Bicheros, la sección más tierna de Ciudad con mascotas: hoy, conocimos a la perra salchicha de Pía Slapka

La modelo y conductora nos presentó a su perrita, quien la acompaña hace más de 12 años. ¡Es un amor!

"Ella es la señora Sofía y le digo señora porque ya tiene 12 años. Como ven, está llena de canitas", arranca Pía Slapka (36) al tiempo que se asoma la simpática perra "salchicha" (raza teckel, también llamados dachshund) que la secunda.

Juntas forman un tándem inseparable: son compañeras desde hace más de una década, comparten buenos y malos momentos, y juntas transitan la vida.

En #Bicheros, la sección más tierna de Ciudad con mascotas, Pía presentó a Sofía y contó lo que significa ella en su vida.

-¿Cuándo llegó Sofía a tu vida?

-La tengo desde 2006 y me acuerdo que cuando llegué a conocerla había un montón de perritos salchichas, pero a ella le faltaba como un poquito de pelo y me dio mucha ternura, así que dije "esa es la que quiero". Sentí que nadie la iba a elegir.

-Fue amor a primera vista...

-Sí, me la traje a casa, la curé y acá está ella. Es una divina total.

-¿Qué tiene de especial Sofía para vos?

-Creo que los que tienen salchichas van a comprender: no sabés cómo, pero se sube a tu cama y la encontrás ahí metida toda tapada menos la carita, como si fuese un ser humano. Además, es como una bolsita de agua caliente en invierno, así que me viene genial, ja,ja. También tiene una caracerística que me encanta que me hace decir "sos una divina total" y es que llego a mi casa o cualquiera de nosotros que llega, y es la primera en ir a recibirnos con una alegría total, sarandeando la cola.

-¿En qué situaciones sentís que Sofía estuvo ahí para vos, acompañándote especialmente?

-Ella siempre es recontra compañera. Pero me acuerdo muy bien de tenerla bien cerca en mis dos embarazos (N. de la R.: Pía es mamá de Benjamín -10- y Gerónimo -6- junto a su exmarido Paul García Navarro). Sobre todo al princIpio, que dormía como una morsa o estaba echada porque no me sentía demasiado bien. Ella estaba siempre ahí firme, conmigo.

-¿Cuáles son sus chiches favoritos?

-No vamos mucho a la juguetería... Sofía se entretiene más con una botella, alguna pelota de tenis de los chicos, lo que encuentra.

-¿Y con la comida?

-Tuvo algunos años de sobrepeso, producto de que todos le daban comida en una época. Ahí me tuve que poner firme y decir que nadie le dé más nada y ahí sí logré que vuelva a su peso. Le falta un poquito en realidad pero viene bien la gorda.

-Si tuvieras que describir a Sofía en pocas palabras, ¿qué dirías?

-Diría que Sofía es una perra que la pasa bien, es muy mimada y cariñosa.

¡Conocé a Sofía, la perra salchicha de Pía Slapka!