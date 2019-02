Benito Fernández presenta a José Antonio, su amoroso Shar Pei: "Ni bien lo vi conectamos de una"

El profundo rojo que inunda las paredes del coqueto departamento en el que vive Benito Fernández (58) contrasta con el tono claro y pacífico del pelo de su perro, José Antonio (5).

El obediente Shar Pei espera detrás de la puerta de la vivienda del diseñador (actual miembro de Corte y Confección, el ciclo furor de las tarde de eltrece), en las adyacencias del Jardín Botánico. Se acomodan, casi de memoria, juntos para la nota.

#Bicheros, la sección más tierna de Ciudad, los visitó en su hábitat y Benito relató cómo es su vida juntos: "Es una compañía increíble, el día a día con él se hace divino. El compartir, que te espere, que duerma conmigo... eso es un poco de malcriado, ja, ja. Pero la verdad es que es un compañero extraordinario".

-¿Cómo fue el primer encuentro?

-Cuando fuimos al criadero, yo había pedido un cachorro y llegué y era una cachorra negra. Y de repente veo que traen a un grupo de perritos chiquitos y de repente nos miramos los dos: ellos eran como seis. Entonces les digo "quiero ese" y me dicen "no, ese no se puede porque tiene 35 días". Era muy chiquito. Así estuvimos un rato que sí que no, que sí que no y... bueno, debo reconocer que esto de ser famoso a veces tiene sus ventajas y me lo dieron. Teníamos que tener muchísimos cuidados con él.

-¿Cómo fue ese momento en el que se miraron? ¿Qué sentiste vos?

-Conectamos así de una, nos miramos los dos y fue como "es por acá". En el camino de vuelta, encima, mi inconsciente me tiró el nombre: "José Antonio". Y después me di cuenta por qué: un productor de moda que se llama José Antonio me había llamado antes y me quedó registrado en la mente.

-Lo vemos súper tranquilo y compañero, ¿con qué se divierte, cuál es su "juguete" favorito?

-Tiene algún que otro juguete que usa, pero lo que más le gusta es morder su palo, se lo revoleamos y él nos lo trae, y así puede estar horas.

-¿Cómo manejás el tema de su alimentación?

-Con la comida trato de cuidarlo porque tiene algunos problemitas de estómago. En general come alimento balanceado o sino algunas veces le hago arroz. O pollo cuando le quiero dar un premio.

-Se los ve muy juntos todo el tiempo, ¿siempre te acompaña así?

-A él le gusta estar muy en contacto conmigo. Yo también soy así, entonces es posible que eso se lo haya generado yo. Siento que en mi caso, al trabajar con texturas y telas diversas, soy muy de tocar, del abrazo en los afectos, tal vez eso se lo contagié. ¿Viste que dicen que algo de los dueños tienen los perros? Creo que en nuestro caso pasa por ahí...