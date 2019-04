Adiós al "Capitán Optimista", el pediatra oncólogo que dedicó su vida a acompañar y cuidar a niños con cáncer

Antonio Cepillo Boluda, más conocido como "Capitán Optimista" era un un pediatra oncólogo que recetaba "altas dosis de optimismo" y "sonrisas" a sus pequeños pacientes con cáncer.

El pasado 2 de abril murió en España, a los 36 año,s a causa de la enfermedad contra la que siempre luchó junto a sus pacientes.

Los médicos, según el "Capitán Optimista", no deben sentir pena por los pacientes. Y si bien no siempre es posible curar, no deben olvidarse de su gran misión: cuidar al paciente. "No sean ese médico al que nadie quiere volver a ver", recomendaba.

