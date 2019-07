A los 18 años, completamente sola y con un bolsito lleno de sueños, Alejandra Maglietti (33) dejó Formosa con el claro objetivo de instalarse en Buenos Aires para estudiar abogacía, probar suerte como modelo y hacer una carrera en los medios de comunicación. Con constancia y esfuerzo, lo logró.

"Si me pongo a mirar para atrás y pienso qué le diría a la Alejandra de hace diez años, le diría 'superaste ampliamente tus expectativas, cumpliste tus sueños'", le cuenta a Ciudad la panelista de Bendita, el programa que conduce Beto Casella, y columnista de La mirada despierta, ciclo radial de Nelson Castro, en una entrevista en la que reflexionará sobre su nuevo presente sentimental, a tres meses de separarse de Jonás Gutiérrez (35), futbolista de Defensa y Justicia con quien estuvo 5 años en pareja, convivió y proyectó formar una familia, con una boda que nunca llegó.

Una mujer tradicional, que prefiere la exclusividad en la pareja y que aún sueña con el casamiento y con la maternidad. Así se definirá durante una nota en la que hará confesiones íntimas y que llegó luego de una producción de fotos exclusiva en la que lució toda su belleza.

-¿Cómo te llevás con la soltería?

-Me llevo mejor de lo que esperaba. Me gusta, estoy contenta, saliendo con amigas, retomando salidas que antes no hacía tanto. Disfruto de cenas, viajes y estoy aprovechando para trabajar un montón. La soledad no me preocupa porque estuve muchos años en pareja. Es algo nuevo y me genera cierto entusiasmo. Estoy haciendo lo que quiero, cómo quiero y a la hora que quiero.

-Como mujer, ¿esta ruptura te modificó en algo?

-Obviamente. Uno de cada relación aprende cosas y todo sirve para encarar una nueva pareja, el día de mañana. Pero me lo estoy tomando con calma. Por ahora estoy bien así.

-Desde que hiciste pública la separación, ¿se te acercó alguna persona que haya despertado tu interés?

-Ay, no sé si mi interés, pero sí se me acercaron bastantes personas. Cuando estaba en pareja fueron muy respetuosos y no tenía propuestas. Ahora que me separé, aparecieron un montón de hombres para invitarme a salir.

-¿Concretaste alguna cita?

-No, todavía no. La separación es súper reciente y quiero tomármelo con calma, quiero disfrutar un poco. Obviamente que también tengo ganas de volver a enamorarme.

-¿Sos una mujer difícil de enamorar?

-Sí, creo que soy bastante difícil de enamorar. Me cuesta abrirme y soy bastante escurridiza. Pero si me comprometo y decido estar en pareja con alguien, estoy al cien. No estoy dando vueltas.

-Después de 5 años con Jonás, ¿hoy qué buscás en un hombre?

-No tengo un perfil muy definido o una personalidad en particular. Además uno va cambiando con el paso de los años. Pero busco a alguien que me acompañe, con quien me pueda sentir bien y que tenga buen humor. Cosas simples. No estoy cerrada a nada y dejo que la vida fluya. No estoy desesperada.

-En una pareja, ¿qué cosas, qué situaciones debilitan el amor?

-Para mí, la rutina debilita el amor, o las cosas en las que uno no se pone de acuerdo con el otro y terminan siendo puntos de conflictos en el tiempo. No es lo mismo convivir, vivir a distancia, que vivir en casas separadas. Cuando uno convive empieza a conocerse con el otro de una manera más profunda. Entonces, quizás, en una nueva relación apostaría a que todo sea más rápido para ver si las cosas funcionan. La prueba de fuego es la convivencia.

-Si tu próxima pareja te plantea tener una relación abierta, ¿aceptarías?

-Soy más tradicional, no me gustaría. Con el paso de los años, si está esa propuesta, lo podría pensar, pero no me gusta. Hoy prefiero exclusividad. Si a los seis meses de conocer a alguien estamos necesitando buscar afuera es porque algo no está funcionando adentro.

-¿Perdonarías una infidelidad?

-Depende de cómo sea la infidelidad. Hace muchos años, con algún novio, he perdonado, pero después no funcionó. Tarde o temprano terminé la relación, quizás por otro motivo, pero siempre el origen fue la bronca que me había dado que me hayan traicionado.

-Hace poco dijiste que no hubo terceros en discordia en tu separación con Jonás, pero que no ponías las manos en el fuego por él.

-Porque no estoy las 24 horas con el otro, ni le pongo un GPS para saber lo que hace. Mi declaración sólo pasaba por ahí, no es que yo piense algo. Yo puedo responder por mí, no por el otro. En él confiaba y no creo que me haya sido infiel, pero estuve al lado de él un montón de años y no puedo decir a ciencia cierta nada.

-¿Cómo creés que vas a reaccionar cuando Jonás presente una novia?

-Debería pasarme para poder decir cómo voy a reaccionar. No lo sé. Ahora cada uno es libre de hacer lo que quiera. Así que no me enojaría.

-¿Te cuesta soltar los vínculos o cuando se terminan decís 'chau'?

-Depende del vínculo. Hay vínculos que me costaron terminar más que otros. Pero fue bastante fuerte. Igual yo siempre voy al frente, me recupero. Vine a vivir a Buenos Aires sola, a los 18 años, y salí adelante como pude. A mi familia la tengo lejos y siempre tuve una fortaleza interna que hizo que las cosas malas se transformen en buenas, de alguna manera, para salir adelante lo más rápido posible. No es que no me dé el tiempo para estar triste, pero uno no puede estar mucho tiempo en ese estado, porque la vida te da cosas buenas y yo me centro en lo que me gusta, en los nuevos proyectos, en disfrutar del tiempo y de las cosas que me hacen bien. Todo eso ayuda a que uno esté mejor.

-¿Casarte sigue siendo un deseo a futuro?

-Que la vida me sorprenda. Me gusta la idea de casarme, pero no con una mega fiesta. Eso no me quita el sueño.

-¿Qué significa para vos el casamiento?

-Creo que tiene que ver con elegir a una persona, no más que eso. Un papel no cambia el vínculo. El vínculo puede ser súper fuerte sin que haya un papel de por medio. Sin embargo, creo que es una manera de elegirte.

-¿Pensás en la maternidad?

-No en lo inmediato, pero sí, sigue siendo un deseo. En algún momento lo seré.

-¿Te planteaste alguna vez, si no encontrás a la persona indicada, ser madre sola?

-Es un tema que todavía no me plantee tan tajantemente. Quizás en un futuro, si no encuentro a alguien, me lo plantee. No entré en esa etapa, hace tres meses que me separé.

-¿A qué se debió el cambio de look?

-El cambio radical de look fue por una campaña de tinturas para la que tenía que tener un rubio pleno. No tenía que ver con la separación. Quizás, últimamente, sí me saqué más fotos en bikini. Uno se pone como más sexy porque cuando estás en pareja mucho tiempo esa parte está más dormida. O te mostrás así nada más con tu pareja.

-Muchas veces la indumentaria, o un look, comunica un estado de ánimo.

-Sí, obvio, pero también fue que viajé a la playa y me animé a mostrarme un poco más. La libertad hace que uno tenga expresiones más libres. Aclaro que nunca dejé de tener libertad. Jonás nunca me coartó mi trabajo, ni mis ganas de salir con amigas.

-¿Le das mucha importancia al cuerpo, a la parte física?

-No le doy tanta importancia a la parte física, ya hace un tiempo que me relajé. Al que le guste, que me acepte como soy y punto. No voy a tratar de modificar mi imagen, ni a tratar de estar las 24 horas perfecta, para gustarle a alguien. Creo que tengo otras herramientas, más allá del cuerpo, para que un hombre se enamore de mí. El amor no pasa por ahí. Toda mi vida me la pasé estudiando para no quedarme solamente en eso.

-En Bendita estás hace 8 años, ¿qué encontraste en ese lugar para quedarte?

-Encontré un lugar increíble. Estoy tan agradecida de formar parte de un programa tan exitoso, con Beto (Casella), que siempre es muy generoso. Él me dio la oportunidad de hablar de otras cosas. Cuando yo estaba estudiando Derecho me costaba que alguien creyera que realmente estaba estudiando y Beto siempre confió en mí, me tomó en serio. La generosidad de él hizo que yo esté 8 años y esté en un grupo en el que somos todos amigos.

-En el plano laboral, ¿te queda alguna cuenta pendiente?

-En el plano laboral estoy más que conforme con todo lo que hago. Siempre agradecida por poder cumplir los sueños que tuve. Vine de Formosa a la gran ciudad y se me dio todo lo que quería. Me recibí de abogada, me recibí de periodista y logré trabajar en los medios. Estoy trabajando en un programa súper exitoso, en el prime time, con un genio, que es Beto; y a la mañana estoy en la radio, en el equipo de Nelson Castro. ¿Qué más puedo pedir? Superé ampliamente mis expectativas.

La producción de fotos sexies de Alejandra Maglietti (Fotos: Musepic)

Fotos: Musepic



Producción: Aldana Moreno Lusianzoff



Locación: Estudio fotográfico Casa Charcas



Maquilló y peinó: Flor Bruno



Vestuario: Ona Saez IG:@onasaezoficial / Look Vogue



Agradecimientos: Diego Restivo / DHR Models