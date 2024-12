La cantante, compositora, pianista y ganadora de nueve Premios Grammy, Norah Jones, regresa a Buenos Aires luego de 6 años de su última visita al país. La función será el día 2 de junio a las 20:00hs en el Movistar Arena (Humboldt 450).

En esta ocasión la prestigiosa artista estará presentando “Visions”, su noveno y nuevo álbum de estudio junto con un repaso por las canciones más icónicas de su repertorio.

Entradas en el portal de Movistar Arena: preventa exclusiva para clientes BBVA desde el viernes 6 de diciembre a las 10AM. Venta general desde el lunes 9 de diciembre a las 10AM.

ENTRADAS NORAH JONES EN EL MOVISTAR ARENA DE BUENOS AIRES

En marzo de 2024, Jones editó su noveno álbum de estudio “Visions”, una colaboración con el productor y multi-instrumentista Leon Michels.

El disco es un conjunto vibrante y alegre de 12 canciones, que es el yin y el yang de lo que fue “Pick Me Up Off The Floor”, el último álbum de Jones de nuevas canciones.

Se lanzó a principios de la pandemia en 2020 y presagió muchas de las cosas oscuras y emociones de esa época.