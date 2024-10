La noticia de la llegada del Sting 3.0 Tour a la Argentina revolucionó a los fans de Sting, que agotaron todas las localidades para su show del 23 de febrero en el Movistar Arena en tan sólo 3 horas. Este jueves se anunció una fecha más.

La segunda fecha del Tour “Sting 3.0″ se llevará a cabo el 24 de febrero de 2025 en el Movistar Arena.

Los tickets para presenciar esta nueva y última fecha de la parada del músico por Argentina se podrán conseguir a partir del 4 de noviembre a las 13.00 horas, a través del portal de Movistar Arena con todos los medios de pago.

El tour "Sting 3.0" presenta a Sting en un formato de power trío

Los clientes de BBVA Mastercard contarán con hasta 6 cuotas sin interés.

ENTRADAS STING EN MOVISTAR ARENA

El tour “Sting 3.0″ encuentra al músico apostando por un formato de power trío en venues íntimos, para que los fans vivan la emoción de las canciones que marcaron a generaciones enteras bien de cerca.

Cada show de Sting 3.0 es una ocasión perfecta para revivir todos sus grandes éxitos como solista y con The Police, a través de la mirada y la interpretación de un trío de eximios músicos compuesto por Chris Maas en batería, y el guitarrista argentino Dominic Miller, con quien trabaja y colabora desde los 90.

El trabajo consolidado junto a estos artistas inspiró su nueva canción, “I Wrote Your Name (Upon My Heart)”.