Luego de tres años sin presentar nueva música, Ricardo Arjona regresa a la escena con más fuerza.

El músico adelantó la portada de su nuevo disco “Seco” que muestra su costado más íntimo, auténtico y vulnerable.

El nuevo álbum de Arjona lleva este particular nombre por el apodo que le pusieron sus más cercanos desde su infancia. “Para los que me conocen, siempre fui Ricardo, fui Arjona o Ricardo Arjona. Para los que me quieren, siempre fui el SECO”, reveló el artista.

Arjona regresa con un homenaje a sus padres, una profunda reflexión de su vida, el amor y la música. “Después de dos cirugías de columna, un par de tornillos y de mucha incertidumbre, dar este primer paso fue como pintar una línea en el viento”, reveló en sus redes sociales.

POR QUÉ RICARDO ARJONA ESTUVO 3 AÑOS ALEJADO DE LA ESCENA MUSICAL

Su extensa pausa se debió a una delicada rehabilitación que comenzó con un tratamiento en Barcelona luego de dos operaciones: “SECO, este viaje que empecé en silla de ruedas y salas de hospital durante los primeros meses, y terminé caminando, casi corriendo”.

“Me fui para adentro cuando escribí este proyecto, celebré la vida y la lloré. Todo está puesto en él, las cosas del corazón, las de la vida y las del tiempo”, explicó el artista.

La portada muestra a un niño, el mismo Arjona, “Seco”, que hoy se revela ante el mundo.

“Seco” es un adjetivo muy popular que significa delgado, flaco, al mismo tiempo, es como le decían a Ricardo Arjona de pequeño. “El título lo dice todo. Seco es un álbum desnudo, sin adornos, directo desde el corazón”, comentó el artista en sus redes sociales.

Este nuevo trabajo promete ser la obra maestra de Ricardo Arjona, que explorará temas personales con un estilo único.

La tapa del disco ya genera mucha expectativa con una imagen original del artista que aparece con un niño, Arjona mismo, junto a un arroyo. Este retrato minimalista y crudo en sepia, simboliza el retorno a sus raíces y su mirada introspectiva en esta nueva producción.