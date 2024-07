Paulo Londra, que comenzó su nuevo año con canciones como “Postdata” y “Paracaídas”, tendrá su primera aparición en La Velada del Año, el evento de Ibai Llanos el próximo 13 de julio en el Estadio Santiago Bernabéu.

Pero la gran noticia llegó este lunes: el único encuentro cercano de Paulo Londra en España tendrá lugar el 17 de julio en la legendaria sala Razzmatazz de Barcelona.

Las entradas se podrán adquirir a partir del miércoles 3 de julio a través de Ticket Master de España.

CUÁNDO Y CÓMO VER A PAULO LONDRA EN VIVO

Paulo Londra hará un show íntimo en Barcelona el 17 de julio.

Paulo Londra es uno de los nombres que cambiaron la música argentina de la última década. Su irrupción en la escena fue tan fulgurante como su exitoso primer álbum “Homerun” de la mano del hit “Adán y Eva”.

Su último material “Back To The Game” cuenta con grandes colaboraciones con artistas de talla mundial, tales como Ed Sheeran, Travis Barker y Timbaland.

Paulo Londra

Su relevancia internacional hizo que en 2022 interprete “The World is Yours To Take”, la canción oficial para la FIFA World Cup junto al rapero Lil Baby.

En 2019 fue convocado por Ed Sheeran para formar parte de ‘No.6 Collaborations Projects’ en el single “Nothing On You”, compartiendo créditos con Eminem, Fifty Cent, Justin Bieber, Travis Scott y Chance The Rapper.