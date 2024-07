El rapero Travis Scott fue arrestado por la policía de Miami Beach la madrugada del jueves por cargos menores de allanamiento de morada e intoxicación pública.

La policía de Miami Beach confirmó el arresto, pero no proporcionó otros detalles de momento. Scott, de 33 años, pagó una fianza de 650 dólares, lo que significa que será liberado más tarde el jueves, según muestran los registros de la cárcel del condado de Miami-Dade.

Sus publicistas, Jamie Sward y Alexandra Baker, no respondieron de momento a correos electrónicos en busca de comentarios, y los registros de la cárcel no mencionan a un abogado para Scott. Su agente, David Stromberg, no respondió a un mensaje enviado a su cuenta de LinkedIn.

Scott, quien es uno de los nombres más importantes del hip hop y cuyo nombre de pila es Jacques Webster, tiene más de 100 canciones que han llegado a la lista Hot 100 de Billboard, cuatro de sus sencillos han encabezado la lista: “Sicko Mode”, “Highest in the Room”, “The Scotts” y “Franchise”.