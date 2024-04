Khea presenta nuevo video: “Estrellas en la noche”. El sencillo forma parte de “Trapicheo: El Don”, el disco a través del cual el artista de 24 años, pionero argentino del Trap en el mundo, revivió los sonidos de este género urbano que lo posicionó como uno de los exponentes más trascendentes de esta generación.

MIRA “ESTRELLAS EN LA NOCHE” EL NUEVO VIDEO DE KHEA

Desde su lanzamiento en marzo, este trabajo no para de sorprender: en poco menos de dos meses, sus fans pudieron disfrutar de cuatro videos estreno como NAVI, Fuera de la Órbita, El Don y Vibez y la posibilidad de escuchar el disco en vivo gracias al show sorpresa que KHEA hizo en el C Complejo Art Media.

Una escucha para sus fans, más una seguidilla de videos que dieron un tumbo de 180° al 2023 más introspectivo que caracterizó al músico.

Sin dudas, la creatividad adrenalínica de KHEA está en plena actividad, dejando boquiabiertos a su fandom que lo acompañó desde siempre y sumando nuevos seguidores a partir de colaboraciones explosivas como “Hola Perdida”, el hit con Luck Ra que desde enero no deja de posicionarse dentro de los primeros puestos de los principales charts.

“Estrellas en la noche” es un Trap de sangre al mejor estilo KHEA. “Las estrellas ya no brillan en la noche. Si te voy a ver, pues no sé. Mami yo me siento un torpe” manifiesta nostálgicamente la letra.

TRACKLIST

ESTRELLAS EN LA NOCHE → KHEA

FUERA DE LA ÓRBITA → KHEA, YSY A

100oMIL → KHEA, C.R.O; NEO

NAVI → KHEA

TUTALOKO → KHEA, Aqua VS, Luisa

OXICODONA → KHEA, Knak, Elixir

TAMOS OKEY → KHEA, Midel, Seven Kayne

F.L.I.A → KHEA, Tobi

PÍDEMELO → KHEA, Recycled J, Fuego

VIBEZ → KHEA, Awesome Pierre

EL DON → KHEA, Asan, LIT Killah ft Bhavi