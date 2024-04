Khea sigue marcando tendencia en la escena musical y presenta “Vibez”, su nuevo video. El video forma parte de “Trapicheo 2: EL DON”, el nuevo EP del artista.

Dirigido por Maldo y El Doc, y producido por Blinders Audiovisual, dura dos minutos y es una conversación entre amigos sobre la dicotomía entre irse o seguir luchando por una relación.

“Me quiero alejar, pero no sé, no te puedo dejar. Estoy cansado, no me quiero quejar. Me siento frío, tenemos que hablar (...) Estoy mejor solo, así que ‘Bye’”, expresa Khea durante toda la obra.

MIRA VIBEZ EL NUEVO VIDEO DE KHEA

Bajo la producción de ASAN, Elixir y Awsome Pierre, esta nueva entrega está potenciada por colaboraciones de referentes del género como LIT Killah, Bhavi, YSY A, Neo Pistea, C.R.O, Seven Kayne, ASAN, Luisa & Aqua, Knak, Midel, Tobi y Fuego & Recycled.

Así, Khea se acerca nuevamente a las raíces de la música urbana que lo posicionó en el mundo como uno de los pioneros argentinos del género.

TRACKLIST

ESTRELLAS EN LA NOCHE → KHEA

FUERA DE LA ÓRBITA → KHEA, YSY A

100oMIL → KHEA, C.R.O; NEO

NAVI → KHEA

TUTALOKO → KHEA, Aqua VS, Luisa

OXICODONA → KHEA, Knak, Elixir

TAMOS OKEY → KHEA, Midel, Seven Kayne

F.L.I.A → KHEA, Tobi

PÍDEMELO → KHEA, Recycled J, Fuego

VIBEZ → KHEA, Awesome Pierre

EL DON → KHEA, Asan, LIT Killah ft Bhavi

ENTRADAS PARA KHEA EN EL LUNA PARK

Khea anunció la vuelta a los escenarios y agotó en minutos su show en Complejo C. Y para no poner freno a este 2024 que comenzó con todo, Khea anunció su próxima fecha presentándose por primera vez en el Luna Park.

La cita es el 17 de mayo en el Luna Park y las entradas están en venta a través de TicketPortal.

Con más de 15 millones de oyentes mensuales sólo en Spotify, KHEA rompe este 2024 con un albúm que, desde el primer “Trapicheo” es pedido por sus millones de fans a lo largo y ancho de todas las latitudes.

SOBRE KHEA

Sin dudas, KHEA es uno de los nombres más importantes de la música trap latinoamericana con más de 10 mil millones de reproducciones. Su ascenso a la fama se debió en parte al lanzamiento de su exitoso sencillo “LOCA”, que incluía a Duki y Cazzu.

La canción llamó rápidamente la atención de la superestrella de la música Bad Bunny, quien saltó al remix creando un éxito mundial. Ambas versiones de la pista ahora han acumulado 1.500 millones de reproducciones combinadas en Spotify y YouTube.

El éxito de KHEA continuó con una serie de éxitos como Dónde Estás, Ayer Me Llamó Mi Ex con Lenny Santos de Aventura, Ayer Me Llamó Mi Ex (Remix) con Natti Natasha y Prince Royce, y Te Necesito con Maria Becerra.

También ha colaborado en éxitos mundiales como Ella Dice con TINI, KHEA: Bzrp Music Sessions, Vol.34 con Bizarrap, “Wacha” y She Don´t Give a Fo con Duki, Déjame Tranki con LIT Killah e himnos del trap argentino como Tumbando el Club (Remix) con Neo Pistea, C.R.O, YSY A, Cazzu.

Además de Mi (Remix) con Rusherking, Duki, Maria Becerra, Lit Killah, Tiago PZK, Hola Perdida junto a Luck Ra, Como Yo Te Quiero ft Ana Mena, y Tu y Yo, su más reciente Hit junto a Emilia.

KHEA ha tenido el privilegio de colaborar con numerosos artistas destacados como Bad Bunny, Blackbear, OneRepublic, C Tangana, Rauw Alejandro, Eladio Carrión, Sech, Feid, Dalex y Myke Towers, entre otros.

Cada colaboración le ha permitido crecer y, a partir de ahora, tiene más de 14 millones de seguidores en sus plataformas de redes sociales y más de 15 millones de oyentes mensuales en Spotify.

Recientemente, KHEA presentó “Serotonina Deluxe”, el EP que le da continuidad a “Serotonina”, el primer disco de la carrera del artista, lanzado en 2023.

En marzo de 2024, presenta “Trapicheo: El Don”, la secuela de “Trapicheo”, el Mixtape que lo puso en los ojos del mundo en 2020.