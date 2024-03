Elton John fue galardonado este miércoles por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos junto a su inseparable letrista, Bernie Taupin, a quien dedicó unas palabras de homenaje por los más de 50 años de trabajo juntos.

El cantante británico y su letrista recibieron en una gala en Washington el premio Gershwin de Música Popular, que desde 2007 ha distinguido a otras leyendas de la música como Stevie Wonder, Paul McCartney y Tony Bennett.

“Estoy feliz de estar premiado con él porque si no fuera por él, yo no estaría aquí. Él me da las letras y yo escribo las canciones”, explicó Elton John arriba del escenario junto a Taupin.

Incluso bromeó sobre la importancia que ha tenido Taupin para su trayectoria: “Sin sus letras yo trabajaría en un Walmart... Bueno, no tenemos Walmart en Inglaterra. Probablemente en un McDonalds”, expresó desatando las risas del público.