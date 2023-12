Una estatua de Shakira, hecha en bronce y de 6,5 metros de altura, fue develada este martes en el Gran Malecón de su natal Barranquilla como un homenaje a su carrera artística y a su legado para esa ciudad del Caribe colombiano.

“Me siento honrada y conmovida por este increíble reconocimiento que me hacen en mi Barranquilla, la ciudad donde nací, y donde crecí junto a mis sueños. Me emociono por mis padres y por mis hijos y por este gesto de amor y hermandad”, expresó Shakira, que no asistió al acto, en el que estuvo representada por su padres.

La cantante de ‘Waka Waka (This Time for Africa)’ y ‘Hips don’t Lie’ agregó: “Cada día los llevo en mi corazón, porque cada barranquillero y barranquillera son mis hermanos y hermanas y la inspiración de mi vida desde mi infancia”.

La estatua, realizada por el artista local Yino Márquez y en la que trabajaron durante varios meses más de 30 obreros, muestra a la cantante moviendo sus caderas y tiene, como detalle curioso, una falda que se convierte en olas y que fueron elaboradas en aluminio que luego fue cubierto con un esmalte barniz para evitar que la intemperie lo destruya.

Los padres posaron en el malecón. (Fuente: Instagram/shakira)

“Para la fabricación de esta escultura iniciamos primero modelándola en arcilla, luego le sacamos molde en silicona y fibra de vidrio, y al final la vaciamos en bronce. Es un vaciado en bronce y partes en aluminio”, explicó Márquez, citado en un comunicado de la Alcaldía de Barranquilla.

Márquez agregó que la idea era “construir una simbología que nos permita observar en ella el concepto de trascendencia, el estar vertical con los brazos elevados y entre las manos sostener una luz nos permite simbolizar la trascendencia”.

“Las olas son en aluminio para darle más fortaleza a la simbología que quiero manifestar”, añadió.