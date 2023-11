Tom Jones se presentará el 15 de abril de 2024 en el Movistar Arena de Buenos Aires en el marco de su Tour Ages & Stages.

Los tickets estarán disponibles a partir del martes 5 de diciembre a las 13 hs ingresando únicamente en www.movistararena.com.ar.

Más de 40 discos editados, 100 millones de copias vendidas, innumerables premios y honores, incluido el codiciado título de Caballero, hacen de Sir Tom Jones un artista legendario que mantiene su vigencia gracias a un talento y un carisma inigualables.

A los 83 años, Tom Jones recorre 60 años de carrera musical

Tom Jones ha recibido algunas de las mejores críticas de su carrera por sus álbumes más recientes producidos por Ethan Johns: Surrounded By Time, Long Lost Suitcase, Spirit In The Room y Praise & Blame.

Nacido en la ciudad minera de Pontypridd, en el sur de Gales, Jones abandonó la escuela a una edad temprana y trabajó en varios empleos antes de comenzar su carrera como miembro de una banda local llamada The Senators, para luego formar su propio grupo, Tom Jones and the Squires, actuando en clubes y bares de la zona.

Tom Jones (AFP)

A principios de la década de 1960, firmó con Decca Records en Londres. Tuvo una serie de éxitos, incluyendo It’s Not Unusual, What’s New Pussycat?, Delilah y Green, Green Grass of Home.

Entre 1969 y 1971 condujo un popular programa de televisión, This is Tom Jones, con invitados como Stevie Wonder, Aretha Franklin, Janis Joplin y Joe Cocker.

Ha grabado con diversos artistas, desde Van Morrison y Dolly Parton a Ed Sheeran, entre muchos otros.

También ha actuado en películas como Mars Attacks de Tim Burton y Playhouse Presents: King of The Teds para Sky Arts.

Además de sus giras anuales, Jones ha brillado como coach en The Voice UK.

La vida personal de Tom Jones

En 2016, el cantante Tom Jones atravesó un duro momento tras fallecer su mujer Linda a causa de una enfermedad en el Hospital Cedars Sinaí, de Los Ángeles.

“La que ha sido mujer de Sir Tom Jones durante 59 años, Lady Melinda Rose Woodward, falleció el domingo 10 de abril por la mañana, tras una corta pero fiera lucha contra el cáncer. Rodeada por su marido y sus seres queridos, falleció en paz en el hospital Cedars Sinaí de Los Ángeles”, se publicó en la página oficial del artista.

La historia de amor de Tom y Linda duró casi seis décadas. Tuvieron un hijo, Mark, que es el manager del cantante.