El DJ y productor australiano Fisher regresa a Sudamérica para hacer vibrar al público argentino en una noche inolvidable que sacudirá el escenario del Río Electronic Music Festival el 25 de noviembre.

Fisher, cuyo nombre real es Paul Nicholas Fisher, ha dejado una marca imborrable en la escena a nivel mundial. Originario de Australia, ha logrado fusionar elementos de house y tech house en su música, para crear un sonido distintivo que lo ha llevado a lo más alto.

Temas icónicos como Losing It nominado al Grammy, y éxitos como You Little Beauty y Wanna Go Dancin lo han convertido en un ícono de la música electrónica moderna.

El 25 de noviembre, Buenos Aires se transformará en el epicentro de la música electrónica con un emocionante line-up encabezado por FISHER, junto a los talentosos artistas Muter y Córdoba.

Las entradas pueden conseguirse a través de la App Bombo.

