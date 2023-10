El sábado 28, la cantante puertorriqueña Young Miko se presentó por primera vez en Buenos Aires e hizo delirar a sus fanáticos, en el primero de los dos shows que dará en C Complejo Art Media y con los cerrará su exitoso Trap Kitty World Tour. Este domingo será la segunda presentación de la artista.

La joven trapera ya había dado una breve muestra de su talento en vivo en el Lollapalooza Argentina 2023 y lo reafirmó en el explosivo show del sábado, en el que el público la recibió eufórico.

A las 21.30 horas, Young Miko salió a escena con Putero, canción que enardeció al público presente, generando un acalorado y agitado pogo que sorprendió a la cantante. Miko les pidió a los fanáticos que disfruten del recital con calma, atenta al bienestar de cada uno de sus seguidores que “enloquecieron” al verla.

A lo largo de la hora que duró la presentación de la puertorriqueña sonaron sus temas más conocidos, como Riri, Wiggy, Lisa, Brinca, Classy 101, Bi, Vendetta y Fina, entre otras.

YOUNG MIKO TUVO UNA INVITADA DE LUJO: NICKI NICOLE

Uno de los momentos más especiales de la noche fue cuando Nicki Nicole apareció en escena para cantar por primera vez en vivo y en Argentina 8AM, canción que forma parte de Alma, el tercer álbum de la rosarina.

“Ey, Argentina, estas dos noches que son las que me quedan de la gira son muy especiales para mí. Esta próxima canción es una de mis favoritas y yo sé que aquí también y no puedo cantarla sola”, anticipó.

“Quiero que ustedes me reciban con todo el amor que saben dar a Nicki ‘fucking’ Nicole”, dijo Miko y recibió una inmediata ovación del público.

Young Miko y Nicki Nicole

LAS EMOTIVAS PALABRAS DE YOUNG MIKO AL PÚBLICO ARGENTINO

Agradecida al amor de los fans argentinos, Young Miko les dedicó afectuosas palabras. “Me han hecho falta”, dijo la trapera, emocionada y con un dejo de timidez.

Luego, reveló: “Cuando sacamos los boletos de la gira este fue el primer show que se fue sold out. Ustedes llevan seis meses esperando por mí”.

“Ustedes no entienden lo que me hacen sentir... Empezamos hace poquito, pero hemos estado cumpliendo todos nuestros sueños y eso no es sin ustedes. Cada vez que yo cumplo algo, una meta nueva, ustedes también tienen que celebrarlo porque son parte de todo esto”, continuó la cantante.

Sellando la conexión única que entabló con el público argentino, Miko agregó: “Tengo a mis papás aquí conmigo. Les dije desde un principio que los iba a traer a Buenos Aires”.

Acto seguido, la joven artista recibió una enérgica ovación de sus fans, quienes no dejaban de corear su nombre: “Miko, Miko, Miko”.