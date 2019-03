Las pícaras y divertidas reflexiones paternales de Jorge Rial: "Los hijos te pasan factura cada año"

El mano a mano con Florencia de la Ve le dio pie a Jorge Rial para que haga un análisis personal (y muy pícaro) sobre el crecimiento de sus hijas, Morena y Rocío, dado que la capocómica reflexionó sobre la exposición de Paul e Isabella (7) y de sus reacciones al tener una mamá famosa.

"Tienen talonario de factura para cada año. Cuando son chicos decís ‘qué lindo, me los comerías’. Después te arrepentís de no habértelos comido. Me ahorraba todo esto". G-plus

En ese marco, el conductor de Intrusos dio sus propias opiniones paternales: "Te pasan factura los chicos, andá preparándote. Tienen talonario de factura para cada año, yo nunca vi una cosa igual. Cuando son chicos decís ‘qué lindo, me los comerías’. Después te arrepentís de no habértelos comido. Me ahorraba todo esto. Tienen factura para cada edad y son facturas distintas. Un año te dicen ‘no quiero salir en ninguna foto, tu laburo es una mierda’. Al otro año, 'me encanta todo eso'. Recorren. Suben sus propias fotos. Al otro año te piden que les mande saludos a sus amigos. Estoy hablando por mí, obviamente", dijo Rial, matizando su relato con el humor.

Luego ahondó sobre la transformación en los vínculos con los hijos: "¿Sabés cuándo va a cambiar esa relación? Cuando sean más grande y los amigos te tomen como una especie de ídolo, de referente. Ahí tus hijos dicen 'es mi papá, mi mamá'. Ahí cambia la mirada de los chicos, en la adolescencia. también hablo por mí".

Más sobre este tema Flor de la Ve y la exposición de sus hijos: "No quiero cargar con ese reclamo; es importante la privacidad"

Finalizado el móvil con De la Ve, Rial redondeó: "Hemos hecho terapia, esto que cuento lo cuento bien. Es hasta que los amigos te conocen, porque la tele te hace inalcanzable, pero después te ven, morfamos todos juntos, contás anécdotas de estudiantes. Eso te pone en un lugar de admiración. ¿Viste que a los pibes les gustan los reos? Yo me pasé de la línea alguna vez. No la voy a contar, pero una vez día vuelta a un auto... Pero con los pibes tenés que hablar de todo, sexo, drogas, de todo. Pero hay una factura por cada edad".